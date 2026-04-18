Jim Jarmusch (Akron, Ohio, 1953): guionista, director cinematográfico, actor, productor y músico. Figura clave desde 1980 del cine independiente de Estados Unidos: Extraños en el paraíso (1984), Bajo el peso de la ley (1986), Noche en la tierra (1991), Ghost Dog: El camino del samurái (1999), Flores rotas (2005), Sólo los amantes sobreviven (2013), Paterson (2016), Los muertos no mueren (2019) ... / Estilo minimalista de quieta cadencia que rompe con las ordenaciones discursivas tradicionales: dibujo de atmósferas alegóricas enmarcadas en lo contemplativo y lo melancólico en secuencias donde priman largas tomas fijas. Filmes protagonizados por vagabundos solitarios, perdedores o seductores delincuentes. “Criaturas lacónicas, retraídas, tristes, farfullantes” (Paul Auster).

Father Mother Sister Brother, comedia dramática de Jim Jarmusch, que se estrenó en el 82 Festival Internacional de Cine de Venecia en agosto del 2025, ganadora del León de Oro. Filme en tres actos que redunda en una misma historia: el reencuentro fortuito y embarazoso de integrantes de una familia. Unos hermanos en la adultez se vuelven a reunir después de varios años sin tener contacto, conminados a afrontar episodios conmistos por fracturas no zanjadas en el intento de reevaluar los difíciles vínculos anímicos con unos padres emocionalmente alejados.

Locaciones en tres países: Father, ambientada en Estados unidos; Mother, en Dublín; y Sister Brother, en París. Elenco de lujo: Tom Waits, Adam Driver, Mayim Bialik, Charlotte Rampling, Cate Blanchet, Vicky Kriep, Sara Greene, Indya Moore y Luka Sabbat. / Father: en una localidad rural de Estados Unidos, la visita de unos hermanos a su padre está marcada por una inquietante atmósfera de silencios. La situación es incómoda. Tom Waits, magistral en el papel de padre, quien oculta su verdadero entorno financiero: el hijo le entrega como retribución una buena cantidad de dinero. Tras la despedida de los hermanos, el padre se arregla con sus mejores atuendos y se monta en un coche, impecable y en perfecto estado (tapado bajo una funda): va a encontrarse con una amiga para disfrutar de una cena en un lujoso restaurante cercano.

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Mother: En Dublín, una anciana, prestigiada escritora, espera el encuentro anual para tomar el té con sus dos hijas: único día del año en que se ven, aunque las tres viven en Dublín. Durante el té, la madre pregunta por sus vidas y, tras cierta perplejidad, las hijas dan supuestas muestras de estar en excelente situación anímica. Miradas sigilosas, fingidas emociones y despedidas escoltadas por un silencio agobiante.

Sister Brother: En París, Skye y su hermano Billy se reúnen tras la muerte de sus padres en un accidente aéreo. De camino a la casa familiar, las efemérides inundan sus gestos. En los espacios solitarios de la vivienda, el hermano comparte viejas fotos, cuadernos de dibujos infantiles y un antiguo Rolex de su padre, amén de varios legajos de identidad y un certificado de matrimonio falso.

Father Mother Sister Brother, tríptico fílmico perspicazmente turbador, en que Jarmusch con acertada ironía, convierte los agobiantes encuentros familiares que intentan zanjar diferencias sentimentales en una reflexión ácida, turbadora y punzante sobre los designios de recomponer lazos quebrados del linaje en una hipócrita intercesión.

Father Mother Sister Brother (Filme en tres actos) ı Foto: Especial

Father Mother Sister Brother (Filme en tres actos)

Guion y dirección: Jim Jarmusch

Género: Comedia dramática

Coproducción de Estados Unidos-Irlanda-Francia, 2025

Premio León de Oro. Festival Internacional Cine de Venecia, 2025