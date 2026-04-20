Consecuencias de la guerra de Oriente Medio en Europa

Héctor Badillo. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

El cierre del estrecho de Ormuz tras los ataques de Estados Unidos e Israel en contra de Irán no sólo afecta el precio del petróleo y otros suministros energéticos, también comienza a afectar el suministro de medicamentos en Europa y Asia.

Los precios del petróleo están por los cielos. El cierre del estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20 por ciento del crudo a nivel mundial, ha desatado una crisis energética que comienza a afectar a diferentes industrias en Europa.

Ante este panorama, la Comisión Europea propone que se imponga al menos un día de trabajo a distancia a la semana para reducir los traslados a los lugares de trabajo. También se plantea la reducción del precio del transporte público para que los usuarios utilicen este método de transporte.

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Este primer borrador se enmarca en el decálogo publicado por la Agencia Internacional de Energía el pasado mes de marzo para mitigar el impacto de la subida de precios en los carburantes a raíz del conflicto en Oriente Medio.

En dicho documento se enlistan otras recomendaciones como el de reducir los límites de velocidad en las autopistas europeas, elegir otros transportes antes que el uso de los aviones y utilizar cocinas eléctricas para no depender tanto del combustible y el gas natural licuado.

A pesar de que la Unión Europea no ha confirmado un problema de escasez de suministros energéticos, los países miembros ya se preparan para responder al alza de los precios del petróleo y el gas.

Por eso la gran dependencia de Europa de los productos petrolíferos refinados provenientes del Golfo Pérsico es una de las mayores preocupaciones en el continente tras el cierre del estrecho de Ormuz que ya genera consecuencias en industrias como la aviación.

Una de las cuestiones que más preocupa al bloque es la afectación por la falta de combustible en los aeropuertos europeos. El turismo es una de las industrias más importantes del continente y muchos países dependen del traslado de pasajeros por todos los territorios del espacio Schengen.

La negativa a que pase el petróleo por Ormuz aumenta la preocupación de la industria de la aviación porque podría ser una escasez sistemática en el combustible necesario para las operaciones aéreas.

Otra de las industrias que preocupa a Europa es la farmacéutica. El cierre de Ormuz podría afectar el transporte y suministro de medicamentos al ser una vía clave del comercio mundial.

La industria farmacéutica tiene una dependencia muy importante de las rutas logísticas internacionales, muchas de las cuales pasan por Oriente Medio. El transporte de medicamentos entre Asia y Europa se apoya en rutas marítimas que atraviesan Ormuz y los grandes aeropuertos del Golfo Pérsico.

El conflicto en Oriente Medio está generando tensiones en el suministro de medicamentos no sólo por el bloqueo, sino por simples retrasos en las rutas por donde transportan las medicinas y esto produce demoras en la entrega y aumenta los precios del transporte.

Las alertas se mantienen encendidas en Europa ante la probable escasez de medicamentos y es por ello que las empresas farmacéuticas ya investigan rutas alternativas y hacen acopio de medicamentos para amortiguar los eventuales retrasos. La crisis del cierre de una vía marítima fundamental.