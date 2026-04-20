Regresa CSP de su visita a Barcelona

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Después de participar el fin de semana en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, en Barcelona, en la que propuso destinar 10 por ciento del gasto mundial en armamento, que hoy asciende a miles de millones de dólares, para impulsar un programa global que permita la reforestación de millones de hectáreas cada año y “en vez de sembrar guerras, sembremos vida”, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo regresó a México.

Durante su visita, sostuvo simultáneamente reuniones privadas con varios mandatarios de izquierda de América Latina —Lula, Petro y el uruguayo Yamandú Orsi—, así como con el presidente de España, Pedro Sánchez, en lo que fue el posible fin de la “pausa” diplomática en las relaciones entre ambos países, tras negar crisis alguna, con el anuncio de ella de que la V Cumbre se realizará en nuestro país y de que antes de regresar se reuniera con mexicanos residentes en ese país y visitara el Centro de Supercomputación barcelonés.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Ante los brotes de inconformidad internos que sacuden a Morena, el líder de ese partido en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, instó a sus militantes a cerrar filas y a recordar que los movimientos que perduran son aquellos capaces de procesar sus diferencias sin romperse, como parece empezar a ocurrir en el guinda.

La semana pasada, intempestivamente, Citlalli Hernández, renunció a la Secretaría de las Mujeres y se convirtió en titular de la Comisión Nacional de Elecciones, ante el debilitamiento interno de Luisa María Alcalde, la dirigente nacional que ya no tendrá decisión personal en elegir a quiénes postular.

Habrá que ver hasta dónde llega la anunciada “reestructuración profunda” de la FGR presentada por su titular, Ernestina Godoy, sobre todo en casos agravados como desapariciones, feminicidios, freno a tanta violencia y, sobre todo, en investigaciones que resulten ser mantos de impunidad.

La masacre del fin de semana, en el municipio morelense de Ayala, en donde ocho personas fueron asesinadas en un bar local que funcionaba sin permiso: fueron siete hombres y una mujer, las víctimas de este enésimo caso en la vecina entidad.

A balazos también, fue ejecutado en Juchitán, Oaxaca, David López Valdivieso, hijo del subsecretario de Desarrollo Político del Gobierno de esa entidad, Angelino López Cortés, a unos días de que se iniciara el operativo “Oaxaca Segura”.

El llamado “operador histórico del huachicol” en la franja Puebla-Veracruz, Roberto de los Santos Jesús, El Bukanas, fue capturado en un operativo de las fuerzas federales, en el municipio poblano de Chignahuapan, desde donde, desde hace años, controlaba el robo de combustible en ambas entidades.