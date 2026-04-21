Pésima publicidad

El duelo entre el América y Toluca funcionó como una buena calentadita de lo que puede ser la Liguilla una vez que concluya el torneo regular este próximo fin de semana. Águilas y Diablos protagonizaron un duelo que ya tenía su picante por los antecedentes recientes y por lo trascendental que era para el equipo de André Jardine sumar tres puntos o en este momento se encontrarían fuera de zona de Liguilla. El duelo no decepcionó dentro de la cancha en donde hubo un afectuoso abrazo entre Mohamed y Jardine, goles, polémica y una tarjeta roja que liberó a los demonios que a veces se disfrazan de aficionados al futbol.

Lamentablemente fue desde la tribuna en donde nuevamente hay noticias negativas ya que un sector de la afición ignoró por completo los protocolos que semana a semana se impulsan desde la Liga para un futbol “sin violencia”. Fue justo después de la tarjeta roja al jugador del Toluca, Helinho, expulsado por una fuerte patada, pero nada fuera de lo normal, incluso se cuestionó durante la transmisión que fuera de roja directa. Fue durante el trayecto de Helinho a los vestidores cuando Henry Martín fue a encarar al futbolista del Toluca, y justo ahí, en una de las nuevas zonas del Estadio Banorte, ser armó un conato de bronca entre los futbolistas y staff de ambos equipos.

En esta nueva zona del Estadio Banorte, una de las más costosas, permite a los aficionados poder observar de muy cerca a sus ídolos, saludarlos desde atrás de un cristal y generar una experiencia inmersiva. Bueno, si las cosas salen de manera pacífica puede ser una gran sensación, pero lo que se registró el sábado por la noche fue todo lo contrario. Más se tardaron en renovación del Coloso de Santa Úrsula, que en documentar la primera gresca de aficionados del América agrediendo con insultos racistas al brasileño. Aunque se especuló con un posible veto, la Comisión decidió multar económicamente al América por fallas de seguridad y además no sería nada lindo que, a vísperas de la inauguración del Mundial, el estadio más emblemático de México fuera vetado por racismo.

También hay que precisar fueron contados los aficionados del América que avergonzaron a sus acompañantes como puede escucharse en la grabación original, tal vez sería exagerado considerar un veto por cuatro o cinco rijosos (más un niño al que le urge visita al psicólogo). Estos personajes, que siempre son los mismos que contaminan las tribunas, s deberían ser expulsados de los estadios de futbol para siempre. Un aviso que ayuda para intensificar los requisitos de identificación para aquellos aficionados que accedan a esa zona para un mejor control y ahorrarse estas lamentables imágenes.

En lo deportivo, vital para el América contar con su afición para estos duelos de “liguilla” anticipada que encararán las Águilas. Primero, esta noche visitan al León y el sábado reciben al Atlas con la confirmación que su afición estará nuevamente en las tribunas. Los tres equipos junto con Tigres y Xolos, se disputarán los últimos tres cupos a la liguilla, y en caso de salir vivo el América, podría volverse a enfrentar al Toluca y a Mohamed en cuartos de final para acrecentar la rivalidad de los dos últimos campeones de México.