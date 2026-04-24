Confía CSP que caso CIA no escale

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Confiada en que la prohibida participación de agentes de la CIA en un operativo antidrogas en Chihuahua y su reclamo a Estados Unidos no escale, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que su gobierno no puede ser omiso a lo que marca la Constitución de México y descartó que ese caso afecte la relación con ese gobierno, al señalar en su mañanera que las autoridades de ese estado deberán explicar cómo fue esa colaboración.

Horas antes, la gobernadora panista de esa entidad, María Eugenia Campos, y su fiscal, César Jáuregui, se reunieron con Omar García Harfuch en la sede de la SSPC, en la avenida Constituyentes, para explicar detalles de la acción en la que se destruyó un narcolaboratorio en la Sierra Tarahumara, en la que, además de elementos de Seguridad estatal y el Ejército, participaron dos agentes de la agencia estadounidense, que perecieron junto con dos funcionarios al caer y explotar el vehículo en el que regresaban a la capital chihuahuense.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

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Por fin capturan en Argentina al vicealmirante Fernando Farías Laguna, al que, junto con su hermano del mismo grado, Manuel Roberto, preso en el Altiplano, acusaron de encabezar una red de contrabando de huachicol junto con otros funcionarios de la Secretaría de Marina —de cuyo titular el sexenio pasado, Rafael Ojeda Durán, eran sobrinos— y varios empresarios.

Roberto Lazzeri, director general de Nacional Financiera y Banco Nacional de Comercio Exterior, fue propuesto por la Presidenta Sheinbaum como nuevo embajador de México en Estados Unidos, justo en la etapa de revisión final del T-MEC. Es economista, abogado y, antes de llegar en agosto a su actual cargo, fue jefe de Gabinete del exsecretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O.

Tardía, pero justa, la liberación de la tripulación del Tren Interoceánico que se descarriló en Oaxaca en diciembre en Oaxaca, en el que perecieron 14 personas y decenas heridas, ordenada por una jueza que permitió al conductor, Jesús Díaz, y al despachador, Ricardo Mendoza, salir del penal de El Amate, en tanto el maquinista, Erasmo Canteros, sigue prófugo.

La dirigente de la Asociación de Mujeres Ganaderas de México, Lina Alejandra Rodríguez Castillo, fue ejecutada y varias más heridas por un sujeto que irrumpió en la reunión que sostenían en Chihuahua, donde disparó contra ellas, lo que fue confirmado por la Unión Ganadera Regional de esa entidad.

Tan huidizo como fuera su hermano El Chapo, Aureliano Guzmán Loera, El Guano, volvió a librar el operativo de las Fuerzas Militares en el municipio de Tamazula, en Durango, en donde sólo pudieron ser capturados tres de sus principales cómplices y algunos integrantes de su grupo criminal.