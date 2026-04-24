La Liga BBVA asume modelo europeo corporativo

Mauricio Flores. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Son muchos los aspectos que resolver en materia de infraestructura de servicios, movilidad y hospitalidad en nuestro país a poco más de un mes para que inicie el Mundial de Futbol; sin embargo, resultan del todo vital las decisiones tomadas por la Asamblea de Clubes en Toluca que autorizó el nuevo modelo de Gobierno Corporativo de la Liga BBVA MX, la cual propuso el Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Arriola, con el apoyo de los 18 clubes y asesoría de despachos especializados en derecho deportivo y corporativo.

Se trata de un paso adelante en lo que se refiere a la transparencia sobre la operación de los equipos mexicanos de balompié y que permite visualizar modelos de negocios que han hecho poderoso y creciente a otros como el europeo.

Y es que se trata de un modelo inspirado en las mejores prácticas de las ligas del viejo continente, lo que dota de personalidad jurídica a la Liga Mx al crear una Asociación Civil dentro del paraguas de la Federación Mexicana como organismo regulador.

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Esto se intentó hace casi dos años pero hubo resistencias a este modelo. Afortunadamente se pudo conglomerar todas las voluntades de todos los accionistas y dueños de equipos que ahora confluyen en la meta de la histórica reforma para transformar a la Liga Mx en un ente más competitivo en lo deportivo, más productivo en lo comercial y con mejores experiencias para los aficionados con una estructura clara hacia el futuro.

El pleno confirmó además que el Atlante subirá a primera división en julio y la venta del Atlas a la empresa PRODI de la familia García Bejos, que ya invierte en beisbol y golf.

Dos goles olímpicos.

Autofin, ¿vender para sobrevivir? La operación mediante la cual Grupo Autofin de Juan Antonio Hernández Páramo vendió su banco no sólo fue multada por la que fuera la Comisión Federal de Competencia Económica, sino que muestra las posibles fisuras dentro de un corporativo de 150 empresas.

El informe de HR Ratings, la calificadora financiera de Pedro Latapí, mostró que previo de la venta a Kapital Bank, el Banco Autofin acumulaba pérdidas por 689 millones de pesos al primer trimestre de 2024 y un retorno sobre activos de -10.1%. Es decir, que ese banco empezó a destruir valor: más de 300 millones de pesos en reservas y un volumen relevante de activos improductivos que obligaron a castigos, saneamiento y ajustes contables y accionarios.

La compra por parte de Kapital implicó inyectar más de mil millones de pesos a una estructura bancaria desvielada. Pero al deshacerse de su brazo bancario, Grupo Autofin mostró problemas de gestión, ya que esa institución exhibía un índice de eficiencia de 405.4%. Es decir, que operarlo costaba cuatro veces más de lo que se genera en un mercado casi cautivo.

Es ahora Kapital Bank, que dirige René Saúl, quien moderniza, digitaliza y reflota el negocio con notable esfuerzo luego de la retirada de Grupo Autofin.

Por eso, la venta de activos “come dineros” y la necesidad de recapitalización sugieren que el margen de maniobra de esa agrupación se ha achicado considerablemente y lo hace en un entorno donde otros de sus negocios —particularmente los ligados al consumo y al turismo— dependen de manera crítica de la confianza. Por ejemplo, el éxito del Tianguis Turístico 2026 en Mundo Imperial de Acapulco dependerá de las condiciones físicas, capital humano y tecnológicas del recinto.

En resumen, la venta de su brazo bancario bien puede reflejar tensiones profundas en la gestión corporativa de Grupo Autofin más allá de un volantazo financiero. Y a carencia y ausencia de información detallada, los rumores y cotilleos suplen las opiniones en los mercados de capital.

Creaturismo en Acapulco. A 50 años de su creación, el Tianguis Turístico México se consolida como la principal plataforma comercial del sector, tras dos décadas bajo la operación de Creaturismo, agencia de promoción turística 360° de Grupo CIE, dirigido por Alejandro Soberón Kuri.

La edición 50, que se realizará del 27 al 30 de abril de 2026 en Acapulco, se enmarca en la recuperación del destino, que ya restableció más del 86% de su capacidad hotelera y normalizó su conectividad tanto aérea como terrestre. Se trata de una prueba clave para demostrar que la Perla del Pacífico logró levantarse.

El evento prevé reunir a más de 8 mil asistentes, 2 mil 900 expositores y mil compradores de 28 países, además de buscar concretar más de 58 mil citas de negocio, un aumento del 73% respecto a 2024.

Por primera vez incorpora ocho pabellones internacionales, entre los cuales destaca el de Colombia como país invitado, y anuncia una nueva terminal de cruceros con inversión extranjera.

El Tianguis reafirma así su papel estratégico en la atracción de capital y la competitividad turística del país, destacando que durante la gestión de Creaturismo se han generado más de 770 mil 662 citas de negocios durante el evento.