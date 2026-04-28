Capturan a posible sucesor de El Mencho

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Audias Flores Silva, El Jardinero, uno de los líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación, mencionado como posible sucesor de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, que era requerido por la justicia de Estados Unidos, acusado de la producción de metanfetamina en los estados de Jalisco y Zacatecas, fue detenido por elementos de la Marina en Nayarit.

La aprehensión fue anunciada por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, quien señaló que también está acusado de participar en delitos de alto impacto como extorsión y secuestro, lo que le permitió fortalecer el control territorial y su capacidad de generación de violencia en municipios importantes como Guadalajara y Puerto Vallarta.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

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Luego del frustrado atentado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el sábado en un hotel de Washington, la Presidenta Sheinbaum rechazó la violencia política como forma de resolver conflictos, al señalar que es la vía democrática la forma de superar las diferencias que pueda haber, al recordar que su gobierno condenó de inmediato lo ocurrido en la cena de corresponsales extranjeros.

Por cierto, la mandataria reconoció en su mañanera de ayer la caída del empleo en el primer trimestre del año en el sector manufacturero que, en este caso, se la endosó al gobierno de Estados Unidos por la eliminación de incentivos en la industria automotriz.

En cambio, descalificó la investigación anunciada por el gobierno de Chihuahua sobre el caso de los agentes de la CIA fallecidos en un accidente carretero, que participaban sin permiso en operativos antinarco con autoridades estatales, y criticó que se ordenara crear una unidad especializada para indagar lo ocurrido y de lo que el Gobierno federal no fue enterado.

Amenaza que se ensombrezca la complicada relación de México con el gobierno de Estados Unidos, no sólo por el caso de esos agentes, sino ante versiones periodísticas de que ese país emprenderá acciones contra políticos mexicanos involucrados con el crimen organizado, cuyos nombres figuran en investigaciones en ese país.

Para el próximo domingo se convocó al Congreso Nacional de Morena, en el que se formalizará lo que se da por hecho: el arribo de Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar, al mando de ese movimiento, en sustitución de Luisa María Alcalde, próxima Consejera Jurídica de la Presidencia.

Luego se sabrá a quién designará la Presidenta Sheinbaum para encargarse del manejo multimillonario de pensiones en esa dependencia.