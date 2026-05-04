AMPI y FECOVAL reconfiguran el negocio inmobiliario

La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios y la Federación de Colegios de Valuadores concretaron un acuerdo que redefine la estructura operativa del mercado inmobiliario, al integrar valuación profesional, inteligencia de mercado y estandarización de datos en un mismo eje estratégico.

La alianza articula un sistema de información compartida que abarca valores de mercado, rentas, costos de construcción y transacciones reales, generando una base más robusta para la originación de crédito, estructuración de inversiones y evaluación de riesgos.

En términos de negocio, este modelo reduce asimetrías de información, mejora la eficiencia en la fijación de precios y fortalece la trazabilidad de las operaciones, elementos clave para institucionalizar el sector y hacerlo más competitivo frente a capital nacional e internacional.

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El convenio también impulsa una agenda de modernización que incide directamente en productividad y escalabilidad del mercado, con impactos claros en los principales frentes del negocio inmobiliario: intercambio estratégico de información confidencial, que eleva la calidad de las decisiones de inversión; desarrollo de estudios estadísticos y análisis de tendencias, que permite anticipar ciclos y oportunidades; integración de bases de datos sobre valores, rentas y costos reales, que profesionaliza la valuación y reduce distorsiones de precios; impulso de propuestas regulatorias y fiscales, que puede optimizar cargas y procesos; y certificación y capacitación especializada, que eleva el estándar operativo del sector. A esto se suma el desarrollo de plataformas tecnológicas y una mayor coordinación intergremial, consolidando a la valuación como infraestructura crítica del negocio inmobiliario y como un habilitador directo de mayor flujo de capital hacia desarrollos de escala.

Pero el verdadero examen de este acuerdo no estará en los discursos ni en la sofisticación técnica, sino en su capacidad para enfrentar de forma frontal las distorsiones que hoy pesan sobre el mercado. Si esta alianza no se traduce en frenos reales a la especulación, en límites claros a incrementos injustificados en rentas y precios de vivienda, y en transparencia efectiva frente a prácticas opacas, terminará siendo un instrumento más al servicio de los mismos actores que han tensionado el acceso a la vivienda. La expectativa es que este bloque técnico deje de ser un observador y asuma un rol activo contra los abusos asociados a la gentrificación, así como contra empresas inmobiliarias que han influido de manera desproporcionada e irresponsable, coludiéndose en la manipulación de precios de las viviendas en las principales ciudades del país; de lo contrario, el costo social y económico seguirá recayendo en la población y en quienes quedan fuera del mercado, y por supuesto los responsables quedarán lamentablemente en la impunidad.

Sentencia por lavado. La sentencia dictada por el Poder Judicial de la Ciudad de México contra José Luis Moya Moya, identificado públicamente como el “zar de la transparencia”, introduce elementos relevantes sobre el uso indebido de herramientas institucionales. El fallo establece una pena de tres años y nueve meses de prisión, además de una sanción económica. La resolución se sustenta en la acreditación del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Los registros financieros documentados por la autoridad judicial muestran un patrón de triangulación de recursos, así como transferencias a través de cuentas de terceros, entre 2018 y 2024. La ausencia de actividad laboral formal y de declaraciones patrimoniales en ese mismo periodo fue considerada un elemento adicional. La investigación también refiere el uso de solicitudes de acceso a la información, como parte de un esquema que derivó en ingresos de origen ilícito, de acuerdo con lo asentado en la causa penal correspondiente.

Destacan distintivo. La permanencia de Arca Continental, que preside Jorge Humberto Santos Reyna y dirige Arturo Gutiérrez Hernández, en el índice Dow Jones Best-In-Class MILA Pacific Alliance durante siete años consecutivos, habla de una estrategia que se sostiene en el tiempo. La empresa ha colocado la sostenibilidad en el centro de su modelo operativo, con resultados medibles en agua, energía y residuos. Este enfoque cobra relevancia en un contexto donde el capital exige certidumbre ambiental y social. El avance en energía renovable, el impulso al reciclaje y el impacto comunitario reflejan una ejecución que supera el discurso corporativo.

Voz en off. El Gobierno federal confirma la salida de Julio Berdegué Sacristán, como titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, cargo que será asumido de manera inmediata por la ingeniera agrónoma Columba López Gutiérrez. Se va uno de los secretarios más grises e irresponsables que ha tenido la Presidenta Claudia Sheinbaum. Tuvo varios retos importantes y ninguno pudo resolver; tuvo que ser la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, la que tuvo que darles una solución a los conflictos de esa Secretaría, problemas que pudieron evitarse grandes dolores de cabeza. Se va y no lo hizo sin dejar un problema que resolver, donde el llamado “gusano barrenador” es uno de los más graves y con el cual empresas y empresarios del sector ya pidieron su cabeza por no tener la capacidad de conducción y solución, y mucho menos en las discusiones que ya se dan sobre T-MEC. Hoy ya era un obstáculo inconveniente, pero quizá lo cobijen en algún cargo público donde pueda plácidamente pasar inadvertido y donde no le genere un problema a la 4T…