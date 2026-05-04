Arturo Damm Arnal. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

El PIB es el Producto Interno Bruto, la producción de bienes y servicios para el consumo final, variable con la que se mide el crecimiento de la economía, relacionada con la creación de empleos (para producir alguien debe trabajar), con la generación de ingresos (a quien trabaja se le paga), empleos e ingresos que son condiciones del bienestar, que debe ser el resultado de la generación personal de ingreso, por medio del trabajo, no de la redistribución gubernamental del mismo.

Una de las condiciones para minimizar el problema de la escasez (no todo alcanza para todos, menos en las cantidades que cada uno quisiera, y mucho menos gratis), es que la producción de bienes y servicios para el consumo final, el PIB, crezca lo más posible, algo que no está sucediendo en México, limitando las posibilidades de mayor bienestar para más personas.

En términos trimestrales, comparando con el trimestre anterior, éste fue el crecimiento del PIB, y por lo tanto de la economía, en los últimos cinco trimestres. Primero de 2025, más 0.3%. Segundo, más 0.5%. Tercero, más 0.1%. Cuarto, más 0.9%. Primero de 2026, menos 0.8%.

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En términos anuales, comparando con el mismo trimestre del año anterior, éste fue el crecimiento de la economía, y por lo tanto del PIB, en los cinco últimos trimestres. Primero de 2025, más 0.4%. Segundo, más 1.0%. Tercero, menos 0.1%. Cuarto, más 1.8%. Primero de 2026, más 0.2%.

En ambas mediciones, peores resultados, porque ya eran malos, en una variable tan importante como es la producción de bienes y servicios para el consumo final, relacionada con el empleo, el ingreso y el bienestar.

En términos trimestrales, éste fue el crecimiento en el primer trimestre. 2022, más 1.4%. 2023, más 0.5%. 2024, más 0.2%. 2025, más 0.3%. 2026, menos 0.8%, el peor resultado de los cinco. Promedio 2022–2025, 0.60%. Resultado primer trimestre 2026, menos 0.8%, por debajo del promedio.

En términos anuales, éste fue el crecimiento en el primer trimestre. 2022, más 2.6%. 2023, más 3.8%. 2024, más 1.8%. 2025, más 0.4%. 2026, más 0.2%, el peor resultado de los cinco. Promedio 2022–2025, 2.15%. Resultado primer trimestre 2026, más 0.2%, por debajo del promedio.

El mínimo crecimiento aceptable es el promedio.

En términos trimestrales, durante el primer trimestre del año, el PIB decreció 0.8%. Las actividades primarias (explotación directa de recursos naturales), decrecieron 1.4%. Las secundarias (la industria), decrecieron 1.1%. Las terciarias (los servicios), decrecieron 0.6%. De tres, tres decrecieron.

En términos anuales, a lo largo del primer trimestre del año, el PIB creció 0.2%. Las actividades primarias (explotación directa de recursos naturales), decrecieron 0.1%. Las secundarias (la industria), decrecieron 1.1%. Las terciarias (los servicios), crecieron 0.9%. De tres, dos decrecieron y una creció.

De las seis variables consideradas (tres en términos trimestrales y tres en términos anuales), cinco decrecieron (0.86% el promedio), y solamente una creció (un raquítico 0.9%).

Con el crecimiento a la baja (1.8% cuarto trimestre de 2025 y 0.2% primero de 2026), y la inflación al alza (3.79% en enero, 4.02% en febrero y 4.59% en marzo), enfrentamos el peor escenario posible: menor crecimiento con mayor inflación.