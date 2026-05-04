En tenso clima, llega Montiel a Morena

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

En un clima de tensión y señalamientos del gobierno de Estados Unidos contra algunos de sus militantes y ante el temor de que otros puedan ser acusados por la justicia de ese país de tener presuntos vínculos con el crimen organizado, como los casos del gobernador, funcionarios y legisladores de Sinaloa, el VIII Congreso Nacional de Morena eligió ayer a la exsecretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, como nueva presidenta nacional de ese movimiento.

En su intervención como presidente de ese Congreso, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, reconoció el difícil momento y tensiones por las que atraviesa Morena e instó a la militancia a cerrar filas y priorizar un proyecto político por encima de intereses individuales, al advertir que la manera en que resuelvan sus diferencias será observada “por el pueblo”, en medio de coros “¡unidad! ¡unidad” de mandatarios y delegados estatales que asistieron al World Trade Center de la Ciudad de México.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

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Con un claro mensaje a miles de aspirantes a cargos de elección el año próximo, la nueva presidenta de Morena, Ariadna Montiel, advirtió que “quien quiera ser candidato en 2027 debe tener una trayectoria impecable” y que los representantes de ese movimiento sean mujeres y hombres con principios y valores honestos y compromiso real con el pueblo porque “lo que está en juego es la autoridad moral y política que nos dio legitimidad para llegar al poder”.

Sostuvo que las encuestas que se realicen no serán para calificar la fama y la popularidad del poder, ya que “si hay indicio de corrupción, no serán candidatos, aunque hayan ganado el sondeo”, tras anticipar que su tarea al frente del guinda será organizar al partido, que es lo que ella sabe hacer, al referirse a “los servidores de la nación” que llegaron a lo más recóndito del país.

Tras la solicitud de licencia del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, acusado por el gobierno de Estados Unidos —junto con un senador, el alcalde de Culiacán y actuales funcionarios públicos y exmandos policiacos— de mantener vínculos con el cártel estatal, Yeraldine Bonilla Valverde rindió protesta el sábado como mandataria interina de esa entidad.

Sólo tras el diálogo que la Presidenta Sheinbaum sostuvo con una comisión de mujeres y ofrecerles resolver el desabasto de agua en el municipio mexiquense de San Mateo Atenco, logró que centenares de habitantes que bloqueaban la carretera Texcoco-Lechería, le permitieran el paso. Se quejan de promesas incumplidas, porque más de la mitad de sus habitantes padecen ese problema.

Circulan versiones de que uno de los sinaloenses acusados por EU junto con su gobernador busca ser “testigo protegido”, ante el temor de ser “extraído” como El Mayo Zambada.