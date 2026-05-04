“La historia que no vemos”

Javier Solórzano Casarín │ *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Anatomía de una caída nos regaló una de las mejores películas dirigidas y escritas del 2023, y le dio la oportunidad al mundo de conocer a Sandra Hüller, una actriz extraordinaria cuya labor histriónica es a la par poderosa e intensamente sigilosa.

Los Alpes franceses son un conjunto de montañas ubicadas en la frontera entre Francia, Suiza e Italia y son consideradas como las más altas de Europa Occidental. Son un verdadero espectáculo de la naturaleza. Algunos de los poblados notables en estos Alpes son Grenoble, Chamonix, Annecy, Chambéry, Évian-les-bains (de donde proviene la popular agua embotellada), entre otros.

Es aquí donde se desenvuelven la trama y los personajes de la evocadora cinta, Anatomía de una caída de Justine Triet.

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En una de esas casas idílicas de los Alpes donde viven Sandra (Hüller) y Samuel (Samuel Theis) con su hijo ciego de once años, Daniel (Milo Machado-Graner). Ella alemán y él francés han encontrado de cierta manera un espacio que los dos disfrutan, neutral para sus proyectos y ambiciones personales.

Podemos deducir en la escena inicial que la relación no marcha del todo bien, cuando una reportera entrevista a Sandra —una escritora reconocida— y Samuel está en su estudio trabajando y escuchando una canción de Rap a la cual cada vez le sube más de volumen para interrumpir la entrevista. Todo se retrata en una tensión que no es obvia, pero sin duda palpable.

Ese día más tarde, Daniel encuentra a su padre tendido sobre la nieve muerto con un golpe en la cabeza. La reacción de Sandra y Daniel es de conmoción. La policía llega a la escena del crimen y la primera suposición es que Samuel estaba arreglando la casa en el tercer piso, se resbaló y se pegó en la cabeza.

Cuando Sandra y Daniel apenas están en el proceso de duelo, la situación toma un giro totalmente inesperado y comienza una investigación de parte de la policía para determinar si acusan de asesinato a Sandra por la muerte de su esposo.

Esto desemboca un complejo misterio y una incisiva reflexión ética y moral sobre las relaciones de pareja.

¿Qué hay en la intimidad, en ese espacio en ocasiones etéreo que sólo cohabita una pareja y que sólo ambos tienen conocimiento de lo que realmente sucede? Al final ésa es la pregunta más crucial de la película.

Porque Triet — con su prodigioso guion y dirección — de la mano de sus espléndidos actores y de Sandra Hüller en una de las mejores actuaciones de los últimos años, logran subvertir las expectativas de Anatomía de una caída, al hacernos creer que el punto focal de la historia es un crimen, cuando en realidad es el colapso de un matrimonio junto con las facetas desdibujadas del ser humano que expresan una noción inevitable, no siempre somos lo que parece en cada y uno de nuestros inagotables roles dentro de la sociedad.

Disponible en Prime Video.