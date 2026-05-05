Expediente Irán Fujairah, la otra boca de Ormuz

Valeria López Vela. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

La guerra volvió a moverse. Las semanas anteriores no fueron una pausa, sino un intermedio táctico: los involucrados recargaron fuerzas, midieron costos internos, dieron oxígeno a los mercados y afinaron el teatro de operaciones.

El primer golpe visible lo dio Irán: atacó con drones la zona petrolera de Fujairah y un buque vinculado a ADNOC en el Estrecho de Ormuz. La cancillería emiratí definió los hechos de forma precisa: coerción económica y chantaje contra la navegación comercial.

En lógica militar, los blancos rara vez son caprichos. Suelen ser mensajes escritos sobre la infraestructura atacada. Si Irán golpea Emiratos Árabes Unidos, no lo hace porque Dubái o Fujairah sean nombres disponibles en el mapa, sino porque el país es un nodo económico: puertos, combustible, seguros, logística aérea, servicios marítimos y una salida energética por fuera de Ormuz.

La guerra en el estrecho se juega en el mar, pero también en las primas de riesgo, las pólizas, el precio del crudo y la decisión de una naviera de esperar, desviarse o cruzar. Una mina, un dron o un incendio pueden producir más efectos que una batalla convencional si convierten una ruta comercial en cálculo político.

Fujairah explica el punto. Ubicada en el Golfo de Omán, fuera del cuello de botella de Ormuz, funciona como la puerta alternativa de Emiratos. Ahí llega el oleoducto Habshan-Fujairah, diseñado para exportar crudo sin pasar por el estrecho. Si Ormuz es la palanca, Fujairah le resta peso.

Otra razón puede ser la disuasión por castigo a terceros. Si Estados Unidos intenta reabrir el tránsito mediante escoltas o corredores, Irán necesita elevar el precio para quienes faciliten esa operación. El mensaje no se dirige sólo a Washington sino a los gobiernos del Golfo: si facilitan puertos, combustible, radares, aeródromos o cobertura logística al servicio de la reapertura de Ormuz, parte de la factura puede caer en su territorio.

La última razón es política. Golpear un hub económico regional obliga a los aliados a recalcular. Los Emiratos son un actor militar y una economía conectada al comercio global, al turismo y a la reputación de normalidad. La amenaza iraní busca romper la sensación de normalidad en la zona sin declarar una guerra abierta contra todos. Es una forma de ampliar el tablero y dividir la coalición.

Por eso hay que leer las señales. Si los blancos siguen siendo buques, terminales, puertos y logística, domina la coerción económica. Si aparecen ataques contra bases, radares o defensas aéreas emiratíes, la guerra habrá pasado a degradación militar. Si los golpes coinciden con intentos de escolta o reapertura, la intención será hacer inviable la normalización del tránsito.

Datos vs. ruido: Irán anunció que abriría un capítulo nuevo de la guerra; esa frase debe leerse solo como advertencia, no como desenlace. Por ahora, lo único cierto es que Irán trasladó la presión del estrecho a la arquitectura económica regional.