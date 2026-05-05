“Nunca sospechamos de Rocha”

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

A una semana de que se cumpla mañana la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos presentada ante la Corte Federal de Brooklyn contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y nueve personas más por colaborar con el cártel de la entidad para introducir ilegalmente drogas a ese país, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, declaró que los integrantes del Gabinete de Seguridad que él encabeza, “nunca tuvimos ningún indicio” de ello.

Además, en la conferencia de prensa en la sede de la Novena Zona Militar en la capital sinaloense que ofreció junto con los secretarios de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, y de Marina, Raymundo Pedro Morales, y de la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla, aseguró a reporteros y corresponsales que en los operativos y aprehensiones y resultados que han realizado desde el inicio del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum “nunca hemos tenido una obstrucción por parte de algún funcionario del gobierno del estado para continuar o realizar las operaciones que les presentamos”.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Mucho tendrá que hacer Ariadna Montiel, la nueva dirigente nacional de Morena, para cumplir con su ofrecimiento dominical ante el Congreso Nacional de que quien quiera ser candidato el año próximo deberá tener una trayectoria impecable, porque de inmediato empezaron a señalar antecedentes de varios y varias de ellas. Habrá que ver también si quien los tenga, no sea postulado.

En su debut como Consejera Jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde descartó que haya urgencia en la solicitud del gobierno de Estados Unidos para la detención provisional con fines de extradición del hoy gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, porque la FGR concluyó en que la parte requirente no aportó ningún elemento o prueba que acredite urgencia y no la encontró debidamente fundada.

El Artículo 11 del Tratado de Extradición México-EU establece que “una orden de detención provisional no requiere pruebas formales de culpabilidad sino únicamente la existencia de una acusación formal, cuyos documentos probatorios se presentarán en 60 días”, que es el término en el que la Corte Federal de Brooklyn habrá de presentarlos con las acusaciones formuladas con testimonios de quienes fueron interrogados.

La Presidenta Sheinbaum negó que durante su visita a Palenque el fin de semana haya sostenido alguna reunión con su antecesor López Obrador y dijo que, “si lo hiciera, no tendría nada de malo”. De paso, confirmó que su gobierno le asignó protección federal a Rocha, “tras una evaluación realizada por integrantes del Gabinete de Seguridad”.

De plácemes, Joaquín López-Dóriga por los 32 años que cumplió ayer su noticiario en Radio Fórmula, al que mantiene en primer lugar de la audiencia.