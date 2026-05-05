Primer cuatrimestre, ¿bien o mal?

Arturo Damm Arnal. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Comienzo comparando los resultados de abril con los de marzo, en materia de mercado bursátil (Índice de Precios y Cotizaciones), tipo de cambio peso – dólar (FIX), tasa de interés (Cetes a 28 días), y precio del barril de petróleo (mezcla mexicana de exportación).

En marzo la bolsa de valores pasó de 71,405.77 puntos a 68,610.72, lo cual dio como resultado una baja del 3.91%. En abril pasó de 68,610.72 a 67,097.06 puntos, lo cual resultó en una baja de 2.21%, 1.70 puntos porcentuales menos, el 43.48%. Abril, menor caída que en marzo.

En marzo el tipo de cambio pasó de $17.2193 a $18.0033, lo cual resultó en la depreciación del 4.55% del peso frente al dólar. En abril pasó de $18.0033 a $17.5118, lo cual dio como resultado una apreciación del 2.73%. Abril, de la depreciación a la apreciación.

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En marzo la tasa de interés pasó de 6.83% a 6.64%, lo cual dio como resultado una baja del 2.78%. En abril pasó de 6.64% a 6.50%, lo cual resultó en una baja del 2.11%, 0.67 puntos porcentuales menos, el 10.10%. Abril, menor baja que en marzo.

En marzo el precio del petróleo pasó de 63.46 dólares por barril a 104.72, lo cual resultó en un aumento del 65.02%. En abril pasó de 104.72 a 105.50 dólares, lo cual dio como resultado un aumento del 0.74%, 64.28 puntos porcentuales menos, el 98.86%.

Mes contra mes. Bolsa de valores: marzo, gana 3.91%; abril, gana menos, 2.21%. Tipo de cambio: marzo, se deprecia 4.55%; abril, se aprecia 2.73%. Tasa de interés: marzo, baja 2.78%; abril, baja menos, 2.11%. Petróleo: marzo, sube 65.02%; abril, sube menos, 0.74%.

Termino comparando los resultados, para las mismas variables, del primer cuatrimestre de 2026 con el primero de 2025.

Durante el primer cuatrimestre de 2025 la bolsa de valores pasó de 49,513.27 unidades a 56,259.28, lo cual dio como resultado un alza del 13.62%. A lo largo del primer cuatrimestre de 2026 pasó de 64,269.00 a 67,858.09 unidades, lo cual resultó en un alza de. 5.58%, 8.04 puntos porcentuales menos, el 59.03%. 2026, menor ganancia bursátil que en 2025.

A lo largo del primer cuatrimestre del año pasado el tipo de cambio pasó de $20.7862 a $19.6095, lo cual resultó en la apreciación del 5.66% del peso frente al dólar. Durante el primer cuatrimestre de este año pasó de $18.0012 a $17.5118, lo cual dio como resultado una apreciación del 2.72%. 2026, menor apreciación que en 2025.

Durante el primer cuatrimestre de 2025 la tasa de interés pasó de 10.04% a 8.65%, lo cual dio como resultado una baja del 13.84%. A lo largo del primer cuatrimestre de 2026 pasó de 7.07% a 6.50%, lo cual resultó en una baja del 8.06%, 5.78 puntos porcentuales menos, el 41.76%. 2026, menor baja que en 2025.

A lo largo del primer cuatrimestre del año pasado el precio del petróleo pasó de 66.70 dólares por barril a 55.79, lo cual resultó en una baja del 16.36%%. Durante el primer cuatrimestre de este año pasó de 53.62 a 105.50 dólares, lo cual dio como resultado un aumento del 96.75%. 2026, de la baja al alza.

Cuatrimestre contra cuatrimestre. Bolsa de valores: 2025, gana 13.62%; 2026, gana menos, 5.58%. Tipo de cambio: 2025, se aprecia 5.66%; 2026, se aprecia menos, 2.72%. Tasa de interés: 2025, baja 13.84%; 2026, baja menos, 8.06%. Petróleo: 2025, baja 16.33%; 2026, sube 96.75%.

¿Bueno o malo? Tratándose se precios (de acciones, del dólar, del crédito y del petróleo), depende si vendo o compro.