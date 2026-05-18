Baz Baz y la extraña venta de Autofin a Kapital

La donación que Juan Antonio Hernández Venegas realizó a sus dos hijos —como aquí se informó con base en información notarizada— al parecer se deriva de una controversia de naturaleza familiar, pero que crece al ámbito del interés público y al escrutinio de la acción de las autoridades financieras, pues conforme a la información disponible entre los bienes donados se encuentran casi 46 millones de acciones serie “O” de Banco Autofin el 21 de mayo de 2021… para luego dos años después figurar como vendedor de esa entidad financiera a Kapital Bank de René Saúl Farro.

Es conveniente precisar que ambas situaciones trascendieron en medio del litigio familiar, donde la parte afectada señala que se trató de una presunta simulación orientada a colocar al fundador de Autofin en un supuesto estado de insolvencia y eludir el cumplimiento de obligaciones alimentarias… y que involucra la transacción de un banco cuya formación y operación está regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que actualmente encabeza Ángel Cabrera.

Sin embargo, el litigio familiar también tiene consecuencias relevantes para socios y acreedores de Autofin: está documentada la denuncia por fraude procesal (carpeta de investigación CI-FIEAE/C/UI_1 C/D/00415/12-2024) y otra por falsedad ante autoridades (carpeta de investigación CI-FIEAE/C/UI_1 C/D/00416/12-2024), ambas presentadas en la Fiscalía de Investigación Estratégica de Asuntos Especiales, por los abogados de la hija menor de Hernández Venegas el 18 de diciembre de 2024 en las Unidades A-3 y C-4.

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Y conforme a lo informado, en ambos procedimientos se celebró la audiencia inicial, pero sin que se haya presentado Hernández Venegas a ninguna de ellas (una se justificó por un viaje urgente y en la segunda no hubo explicación), pero el juez resolvió la no vinculación a proceso por ambas faltas.

Cabe mencionar que el abogado del fundador de Autofin —presente en la audiencia— fue Alberto Baz Baz, exprocurador del Estado de México y uno de los protagonistas de la tragedia de la menor Paulette.

La aparición de Baz Baz en el conflicto en torno a Autofin-Kapital podría tener aparejadas estrategias de defensa encaminadas a evitar que el responsable no compareciera personalmente ante el órgano jurisdiccional en un problema creciente: en el proceso familiar radicado ante el Juzgado 25 de lo Familiar de la CDMX bajo el expediente 2756/2024, Hernández Venegas declaró que sus ingresos anuales ascendían a 144 mil pesos cuando hasta 2022 se presume que era mucho más.

Se trata de una debacle financiera real o una simulación para zafarse de responsabilidades paternales, si su capacidad económica se ha desplomado en términos reales, una situación de esta naturaleza puede motivar a socios e inversionistas a solicitar información específica sobre las operaciones arriba mencionadas y la perspectiva de efectos financieros en terceros…, lo cual es, sin duda, de interés público.

Doña Estelita, postrada tras embate Olga-Morena. Lamentablemente Estela Romero Bringas, la nonagenaria propietaria de Avícola Tehuacán (la segunda productora más importante de huevo y pollo del país), se encuentra postrada en cama y su salud en declive luego de que su sobrina, la líder poblana de Morena, Olga Lucía Romero Garci-Crespo, moviera sus influencias para que fuera detenida y encarcelada 24 horas mediante un aparatoso despliegue de fuerzas públicas.

Las personas cercanas a la empresaria de 92 años nos dicen que doña Estelita prácticamente no come, tiene que ser asistida con un respirador de oxígeno, con los nervios alterados y en estado de depresión luego de que fuerzas del orden entraran a sus oficinas el pasado 9 de abril, para cumplir una orden de detención promovida por su sobrina… la cual pretende apropiarse de una cuantiosa herencia.

Pero los apetitos de Olga Lucía no son pequeños: realiza campaña muy, pero muy anticipada, para postularse como alcaldesa de Tehuacán por el partido Morena, al tiempo de apropiarse de la riqueza ajena. Ariadna Montiel y Citlalli Hernández tendrán que decidir si apoyan a una correligionaria suya que destaca por su ambición y el maltrato a una adulta mayor.