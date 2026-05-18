Líneas de pobreza (1/2)

Arturo Damm Arnal. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Lo que el Inegi llama líneas de pobreza, que calcula para zonas rurales (menos de 2,500 habitantes), y urbanas (más de 2,500), son el precio mensual, por persona, de la canasta básica alimentaria (formada por los alimentos indispensables para cubrir las demandas nutricionales mínimas), y de la canasta básica alimentaria y no alimentaria (compuesta por alimentos y otros bienes necesarios para vivir dignamente: vivienda, transporte, ropa, calzado, atención médica, educación, etc.).

Se llaman líneas de pobreza porque hacen referencia al ingreso mínimo que debe generarse, por medio del trabajo, para satisfacer las necesidades básicas. Quien no genera ese ingreso es pobre (la causa de la pobreza es la incapacidad para, gracias al trabajo propio, generar ingreso suficiente que permita satisfacer correctamente las necesidades).

Ya tenemos los datos para abril, que hay que comparar, en primer lugar, con la inflación general, que fue, en términos anuales (comparando con abril de 2025), 4.4% y, en términos mensuales (comparando con marzo de 2026), 0.2%.

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En abril el precio de la canasta básica alimentaria, en las zonas rurales (incluye 44 alimentos), fue $1,966.06 y, en las urbanas (incluye 47), $2,598.99, $632.93 más, el 32.19%. El de la canasta básica alimentaria y no alimentaria fue, en las áreas rurales (incluye, además de los 44 alimentos, otros 263 bienes), $3,572.47 y, en las urbanas (incluye, además de los 47 alimentos, 270 productos más), $4,954.23, $1,381.76 más, el 38.68%.

Hay que tener en cuenta que no es la misma canasta, con los mismos bienes, para las zonas rurales y las áreas urbanas, sino canastas distintas, porque los bienes consumidos en las áreas rurales no son los mismos que en las zonas urbanas. Son patrones de consumo distintos.

¿Por qué en las áreas urbanas el precio de las dos canastas (alimentaria básica, y alimentaria básica y no alimentaria), es mayor que en las zonas rurales? Principalmente porque el costo (con todas las variables involucradas: precio de la logística, del transporte, del almacenamiento y de las rentas; precios del agua, de la electricidad y de otros servicios; salarios, etc.), es mayor en las zonas urbanas que en las áreas rurales.

En abril la inflación anual fue 4.4%. ¿Cuánto aumentó el precio de la canasta básica alimentaria en las zonas rurales? 8.3%, 3.9 puntos porcentuales más, el 88.64%. ¿Cuánto aumentó en las áreas urbanas? También 8.3%, 3.9 puntos porcentuales más, el 88.64%.

En abril la inflación mensual fue 0.2%. ¿Cuánto aumentó el precio de la canasta básica alimentaria en las zonas rurales? 1.3%, 1.1 puntos porcentuales más, el 550%. ¿Cuánto aumentó en las áreas urbanas? 1.1%, 0.9 puntos porcentuales más, el 450%.

En abril la inflación anual fue 4.4%. ¿Cuánto aumentó el precio de la canasta básica alimentaria y no alimentaria en las áreas rurales? 6.3%, 1.9 puntos porcentuales más, el 43.18%. ¿Cuánto aumentó en las zonas urbanas? 5.7%, 1.3 puntos porcentuales más, el 29.55%.

En abril la inflación mensual fue 0.2%. ¿Cuánto aumentó el precio de la canasta básica alimentaria y no alimentaria en las áreas rurales? 0.5%, 0.3 puntos porcentuales más, el 150%. ¿Cuánto aumentó en las zonas urbanas? 0.3%, 0.1 puntos porcentuales más, el 50%.

Los cuatro precios considerados aumentaron mucho más que la inflación.

Continuará.