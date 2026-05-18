México y Europa estrechan relaciones

Héctor Badillo. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

México y la Unión Europea van a celebrar una serie de reuniones del 22 al 28 de mayo para fortalecer su alianza estratégica basada en el comercio abierto, el multilateralismo y la cooperación internacional entre ambas regiones.

Uno de los puntos más importantes de este acercamiento México-UE es la modernización del Acuerdo Global que se mantiene desde el año 2000 y que abarca comercio, diálogo político y cooperación. Según cifras oficiales, dicho acuerdo permitió multiplicar por cuatro el comercio bilateral entre México y Europa.

Son tres los encuentros previstos para esa semana que enmarcan esta cercanía con Europa. La cumbre oficial UE-México, el foro empresarial UE-México y la sesión plenaria de la Asamblea Euro-Latinoamericana (Eurolat) que celebra 20 años.

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Es así como México se posiciona como el socio estratégico de Europa en América Latina que busca en nuestro país un socio confiable que mantenga abiertas las puertas del continente.

El memento más esperado de la Cumbre entre la Unión Europea y México es la firma del Acuerdo Global Modernizado para actualizar el tratado vigente desde el año 2000. Este evento será presidido por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente del Consejo de la Unión Europea, Antonio Costa, quien representa a los 27 miembros de la UE.

Este nuevo acuerdo busca ampliar la cooperación en áreas estratégicas como: energías renovables, inversión, materias primas críticas, transición digital, desarrollo sostenible, cooperación política y jurídica.

La semana de las Cumbres en territorio mexicano enmarca la primera reunión bilateral de alto nivel entre México y la Unión Europea en más de once años.

El acercamiento entre México y la UE tiene un fuerte componente geopolítico a favor del comercio abierto, el respeto al derecho internacional, la cooperación multilateral, el estado de derecho y las alianzas entre democracias, valores muy necesarios en esta época de tensiones globales.

Con este acercamiento, ambas regiones mandan un mensaje de unión en medio de una creciente incertidumbre internacional sobre todo impulsada por el endurecimiento del proteccionismo estadounidense.

La guerra arancelaria de Donald Trump ha hecho que Europa y nuestro país busquen fuera de sus fronteras otros socios confiables para rebajar las tensiones comerciales globales.

Por un lado, la Unión Europea busca diversificar alianzas y reducir dependencias estratégicas, mientras que México intenta ampliar sus vínculos más allá de su dependencia económica de Estados Unidos, su mayor socio comercial en el continente.

De esta manera Europa y México demuestran su interés por seguir trabajando juntos para fortalecer una relación muy importante en la geopolítica mundial, siendo nuestro país uno de los socios comerciales más antiguos de la UE.