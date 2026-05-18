Paro nacional, el 1º de junio: CNTE

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Como lo anunciara el viernes, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que agrupa a la disidencia magisterial en varias entidades, acordó iniciar un paro nacional el primero de junio, 10 días antes de la inauguración del Mundial de Futbol, e instalar un plantón en tres posibles lugares: Zócalo, Paseo de la Reforma o inmediaciones del Estadio Banorte-CDMX en demanda, entre otras, de la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007 e incremento salarial del 200 por ciento.

La Asamblea Nacional de Representantes acordó iniciarla en esta capital, Chiapas, Guerrero, Yucatán y Michoacán y el 25 de este mes en Oaxaca, que es el estado sede de la Sección 22, la más numerosa y que surgiera para enfrenar al oficial Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el SNTE, con paros y exigencias a través de los cuales han obtenido beneficios laborales, político-electorales y, sobre todo, económicos en sexenios de todos los partidos gobernantes.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Malestar en altos niveles de mando en el Ejército provocó esa declaración, de que el General en retiro Gerardo Mérida Sánchez, quien fuera secretario de Seguridad de ese estado y uno de los 10 acusados en EU por vínculos con el cártel de ese estado, fue designado por la Secretaría de la Defensa Nacional y no por el gobernador con licencia.

El militar, acusado de alertar a Los Chapitos de operativos del Gabinete de Seguridad en el estado, por lo que recibía 100 mil dólares al mes, se entregó sorpresivamente en Arizona a la justicia estadounidense a finales de la semana pasada, a pesar de que había solicitado y obtenido un amparo para evitar ser detenido y extraditado.

Ese mismo día, el exsecretario de Finanzas de Sinaloa, Enrique Díaz Vega, otro de los acusados por la Fiscalía ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, fue detenido en algún lugar de Europa, según versiones, y trasladado a EU para rendir declaración, igual que lo hiciera Mérida.

Inminente, que de un momento a otro se convoque a periodo extraordinario de sesiones en el Congreso para posponer a 2028 la elección judicial prevista para el año próximo junto a la de diputados federales, gobernadores y alcaldes.

Sigue el desmantelamiento de narcolaboratorios, ahora en Sinaloa, Jalisco y Nayarit, además de los de Chihuahua y Michoacán que el sexenio pasado, que en el anterior gobierno se negó reiteradamente que existieran.

Condolencias con abrazo fraterno, a José Carreño Carlón, maestro y forjador de periodistas, por el deceso de su esposa, la maestra Luz Fernández de Alba, ocurrido en esta capital.