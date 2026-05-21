Acusa EU a Castro: va por Cuba

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

En lo que fue un paso más del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra el régimen comunista de Cuba, el Departamento de Justicia de su país presentó una denuncia de cargos penales contra Raúl Castro, el expresidente de la isla, al que acusa de actos de violencia en los que resultaron muertos ciudadanos estadounidenses.

El mandatario republicano y el Departamento de Justicia estadounidense señalaron que están comprometidos en restablecer un principio fundamental: “Si matan a estadounidenses, los perseguiremos, sin importar quiénes sean ni los cargos que ostenten, o hayan ostentado, lo que es un amenazante mensaje con destinatarios en otras naciones que hayan ocurrido en cualquier otro tiempo”.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Ahora fueron centenares de productores agrícolas del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano quienes, junto con grupos de transportistas que reclaman atención a sus demandas, los que desde temprana hora bloquearon entradas a la capital e intentaron hacer lo mismo en algunos rumbos de la capital, por lo que fueron contenidos por policías y Guardia Nacional.

Sin embargo, tras forcejeos con los uniformados, lograron llegar hasta la Secretaría de Gobernación donde exigieron la instalación de una mesa de diálogo en la que estuvieran los titulares de varias dependencias, para que no sólo escuchen sus demandas como en ocasiones anteriores, sino que las resuelvan.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal, informó del desmantelamiento de otra red criminal, ahora en Morelos, conformada por alcaldes, exalcaldes y funcionarios municipales, seis de los cuales ya fueron detenidos; en tanto, la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueará las cuentas de 32 personas físicas y morales presuntamente vinculadas con un operador del Cártel del Pacífico, al oriente de la vecina entidad.

Otras dos empresas y seis personas, presuntamente vinculadas en operaciones de lavado de dinero de Los Chapitos y La Mayiza en Sinaloa, fueron sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos con el congelamiento de sus activos y empresas, según informó en Washington la Oficina de Control de Bienes en el Extranjero.

La Presidenta Sheinbaum acusó a los dirigentes del PAN y PRI, Jorge Romero y Alejandro Moreno, de promover la injerencia de Estados Unidos, de que exija que su gobierno rompa presuntos pactos criminales, y a la gobernadora blanquiazul de Chihuahua, Maru Campos, de haber frustrado la movilización de Morena en su estado el fin de semana y coartar la libertad de expresión.

Parece inminente que la Fiscalía y las Agencias de Seguridad de Estados Unidos presenten nuevas acusaciones contra funcionarios, políticos y legisladores de nuestro país que presuntamente estén vinculados con el crimen organizado, de acuerdo a versiones que circulan insistentemente.