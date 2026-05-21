Chavismo, Zapatero y la pharmaoportunidad de México

Tras la captura de Nicolás Maduro y la instalación del gobierno de transición a cargo de Delcy Rodríguez, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés y a cargo de Adam Szubin desde ayer) emitió la directriz “General License 56” como parte de las Sanciones Regulatorias para Venezuela 31CFR parte 591, con el cual el comercio con el Gobierno de ese país y en particular el relacionado con la industria petrolera y farmacéutica, debe pasar por bancos estadounidenses, en territorio estadounidense y ya sea con empresas estadounidenses y/o de países que figuren en alguno de los acuerdos comerciales que mantiene Estados Unidos en el mundo.

Ello, con el fin de supervisar los ingresos venezolanos y evitar que se desvíen hacia grupos catalogados de narcoterroristas o a gobiernos considerados hostiles. Y he aquí la primera y gran oportunidad para la industria farmacéutica mexicana o transnacional aquí instalada, pues dadas las carencias crónicas que generó el chavismo durante décadas son tan grandes que los requerimientos de salud crecerán rápidamente conforme aumente el ingreso disponible de los venezolanos.

La segunda oportunidad deriva de la acusación que la Audiencia Nacional de España, a través del juez José Luis Calama, hizo contra el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero. La acusación es torno a la presunta malversación de 53 millones de euros en el rescate de la aerolínea Plus Ultra que es sólo la hebra de un tejido mayor que Rodríguez Zapatero habría tejido con los dictadores venezolanos, incluyendo el suministro de todo tipo de bienes como medicamentos provenientes de China y países con los que Estados Unidos no tiene tratados comerciales… pagados con petróleo venezolano.

Junto a ello está la investigación que desde el año pasado la DEA (Drug Enforcement Administration) lanzó sobre Rodríguez Zapatero tras la extradición a Estados Unidos de Hugo, El Pollo, Carvajal, exjefe de inteligencia militar de Maduro y vinculado con el Cártel de los Soles. A Zapatero se le ha vinculado con la exdictadura venezolana a través del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, entidad que al mando de Markwayne Mullin colaboró con la Audiencia Nacional de España en las indagatorias contra el ex presidente hispano.

Al quedar el capilla al intermediario español de la exdictadura, las empresas agrupadas en la Canifarma, que ahora encabeza Guy Jean Savoir García, tienen al amparo del acuerdo comercial con Estados Unidos una gran ventana de oportunidad para exportar y eventualmente fabricar en la nueva democracia venezolana.

Atajan depredación de Royal Caribbean. Si algo hemos aprendido como civilización en los últimos 50 años es que el capitalismo como el sistema económico y social más eficiente para generar riqueza, sólo puede expandirse sostenidamente en la medida en que incorpore a los circuitos de mercado la mayor cantidad de personas conforme al estado actual de la tecnología… siempre y cuando no destruya las bases mismas de la riqueza, es decir, el patrimonio natural. Ese delicado equilibrio es el que pretendió romper la naviera Royal Caribbean —que preside Jason Liberty— en uno de los pocos y entrañables sitios que aún posee el Caribe mexicano como la Bahía de Mahahual.

La construcción de un parque acuático con toboganes a costa de destruir una parte esencial del Sistema Arrecifal Mesoamericano y generar una inconmensurable presión ambiental que día a día generen los viajeros de crucero a un frágil ecosistema equivale a continuar la devastación que la planeación sobre las rodillas y codicia provocó la construcción del Tren Maya, obra insignia de Andrés Manuel López.

Una aguda viajera, Daniela Méndez (https://x.com/ExChavitaBien) describió el mal negocio que significa un proyecto que inexplicablemente avanzó durante meses y que sólo la presión de cientos de miles de ciudadanos hizo recular a la secretaria del Medio Ambiente, Alicia Bárcena.

El valor económico generado por la región es de hasta 6,200 millones de dólares anuales entre turismo, pesca y protección costera, documentó Daniela Méndez; la destrucción del arrecife dejaría a las playas mucho más a la merced de tormentas y arribo de sargazo, para generar una ganancia de corto plazo de tal vez 900 millones de dólares para esa naviera; calcula que el impacto se extendería a Xcalak, Banco Chinchorro y Belice, corredor por el que pasa 70% de las larvas de peces, moluscos y crustáceos de la región. La destrucción del activo natural —Patrimonio de la Humanidad— para ganancias de corto plazo es la peor figura de una economía de mercado.

Hay quienes gozamos la placidez de viajar en crucero…, pero no lo haríamos en rutas que signifiquen la degradación de la casa común.

¿Regular activos digitales?. Es sabido que el Senado estadounidense continúa en el proceso para aprobar el proyecto de la Ley Clarity, que regularía los activos digitales y redes blockchain junto con la Ley Genius (que ya regula las stablecoins), previendo un desenlace favorable al contar con respaldo bipartidista y de la industria.

Al respecto Steven McWhirter, líder de Política Global en Binance, mencionó que una legislación robusta será clave para garantizar que Estados Unidos siga siendo líder mundial de innovación y capitales, mientras que los mercados financieros digitales avanzarán en interoperabilidad, resiliencia y confiabilidad.

Esa opinión pesa mucho pues Binance es la multinacional de activos digitales más grande del mundo (poseen el récord de exchanges centralizados por volumen diario con una cantidad superior a los 22 mil millones de dólares), y espera que el avance normativo refuerce los estándares de protección al consumidor y la lucha contra delitos financieros.

Pero ojo: la naturaleza de las criptomonedas es operar fuera del control de los bancos centrales.