El principal problema (2/2)

Arturo Damm Arnal. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

En términos anuales, en febrero, sumamos 18 meses consecutivos de crecimiento negativo de la inversión en instalaciones, maquinaria y equipo, 5.33% en promedio mensual. Además, sumamos dos meses seguidos de decrecimiento cada vez mayor: diciembre, 1.8%; enero, 2.4%; febrero, 3.6%.

Dado que la inversión directa depende de la inversión en instalaciones, maquinaria y equipo, y dado todo lo que depende de la inversión directa (producción de bienes y servicios, con los que satisfacemos nuestras necesidades y con la que se mide el crecimiento de la economía; creación de empleos y generación de ingresos, que son condiciones del bienestar, que es el fin de la economía), resultan preocupante los 18 meses de decrecimiento.

La inversión fija bruta se divide en instalaciones, por un lado, y maquinaria y equipo, por el otro. Ya vimos que, en febrero, sumamos 18 meses de crecimiento negativo de la inversión fija bruta total, 5.33% en promedio mensual. ¿Cuál fue el comportamiento, por un lado, de la inversión en maquinaria y equipo, y, por el otro, de la inversión en instalaciones, en concreto en construcción no residencial (fábricas, bodegas, oficinas, centros comerciales, infraestructura de transportes, y todo lo necesario para producir, distribuir y ofrecer satisfactores)?

En términos anuales, en febrero, sumamos 15 meses consecutivos de crecimiento negativo de la inversión en maquinaria y equipo, 8.11% en promedio mensual, y dos meses consecutivos de decrecimiento cada vez mayor: diciembre, 8.0%; enero, 8.2% (0.2 puntos porcentuales más, el 2.50%); febrero, 9.1% (0.9 puntos porcentuales más, el 10.97%). En enero el decrecimiento fue 2.50% mayor que en diciembre y en febrero fue 10.97% mayor que enero. ¿Qué habrá pasado en marzo y abril?

En materia de inversión en construcción no residencial sumamos 17 meses seguidos, de septiembre de 2024 a enero de 2026, de crecimiento negativo, 12.90% en promedio mensual. En febrero se rompió la mala racha, y la inversión en construcción no residencial creció 1.0%. En marzo y abril, ¿se mantuvo el crecimiento? Y si se mantuvo, ¿cuántos meses tendrán que pasar para que el crecimiento en la inversión en construcción no residencial se traduzca en crecimiento de la inversión en maquinaria y equipo, y, al final de cuentas, de la inversión fija bruta total?

¿Qué se requiere para que la inversión en instalaciones, maquinaria y equipo, parte fundamental de la inversión directa, deje atrás esta pésima racha de crecimiento negativo? Que los empresarios recobren la confianza para invertir directamente en México, confianza que se ha venido perdiendo.

En escala de cero (total desconfianza), a cien (confianza total), esta fue, según el Indicador de Confianza Empresarial del Inegi, de 2019 a 2025, la confianza empresarial para invertir directamente: 2019, 34.8; 2020, 20.3; 2021, 29.3; 2022, 32.8; 2023, 41.0; 2024, 38.4; 2025, 30.6. Promedio: 32.5. Para 2026 estos son los datos: enero, 29.1; febrero, 30.6; marzo, 30.9; abril, 31.7. Promedio: 30.6. La buena noticia; la confianza ha venido aumentando. La mala: sigue siendo muy baja.

¿Qué se requiere para que aumente la confianza empresarial para invertir directamente más? Un giro de 180 grados, que comience por reformar la reforma al Poder Judicial.