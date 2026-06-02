Arreciemos los microfeminismos

Julia Santibáñez. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Hace poco escribí en Twitter estas conductas que practico para neutralizar machismos, entendidos como acciones agresivas, estereotípicas, normalizadas: “Cuando oigo decir está loca pregunto: ¿no será una forma de justificar violencias contra ella? Además apoyo libros, películas de mujeres, y comparto lecturas feministas”. Y pedí: “Dime tus microfeminismos”. Van mis favoritas entre todas las respuestas:

Camila: No minimizo mis logros y en vez de: “No es para tanto” digo: “Trabajamos en equipo y lo conseguimos”. Evito disculparme por cada “no” que pronuncio; basta con decir “no puedo”.

Fernanda: Leo sobre todo a escritoras, chicas trans y de la comunidad LGBT. Cuando trabajaba en una mezcalería siempre di prioridad a las mujeres.

María: Voy a escuchar a solistas y directoras de orquesta, aunque no las conozca. Tomo clases con grandes maestras, en lugar de maestros. Veo a artistas emergentes.

Marisol: Sostener la mirada con atención y cariño cuando una colega duda de sí.

Dania: Soy maestra y cuando reparto materiales en el salón, a todos les toca de todo: no hay colores de niñas o de niños. Cuando cargo gasolina busco estaciones con despachadoras y me formo en esas filas, para que ellas tengan la propina.

Renata: Asumo que la persona superior en una oficina es mujer. En la escuela, el teléfono de emergencias es el del papá.

Eugenia Participo en la puesta en escena @voces_que_no_callan, con textos de mujeres que han vivido violencias.

Gardi: Trabajo en mí la herida heteropatriarcal para acompañar mejor a mi pareja (mujer) y materno de forma consciente.

Paulina: Soy la clienta #1 de mi amiga que abrió una cafetería, la mamá del kínder que vende crema de cacahuate casera.

Pami: No hablo del cuerpo de otras mujeres.

Gaby: Cuando los vatos juzgan a chicas respondo: “Dice el don chingón, el dios griego, el gran caballero”.

Gisela: Educar a mi hija e hijo en el respeto a su figura paterna (que elegí muy bien) y el respeto a ellos mismos. Nada de reglas distintas para uno y para la otra.

Nadia: Únicamente leo libros de autoras (no me gustó nada el que leí hace poco de un hombre, jaja). Sólo me tatúo con mujeres.

Lorena: En un grupo mixto saludo “hola, señoras e hijos de señoras”. Y aunque no tengo creencia religiosa digo “gracias a las diosas”.

Sofía: Cuando manejo no le doy chance a los hombres.

C. Organizo eventos públicos y, si el presupuesto está en mis manos, pago más a las ponentes. “Es una deuda histórica”, dice mi hija. Cuando en un evento participan un hombre y una mujer pero él es más famoso, lo llamo conversación, para homologar honorarios.

Abril: No considero superhéroe al papá que participa en el cuidado de sus hijos.

Diez veces gracias a cada participante. Las invito a que arreciemos los microfeminismos y añado uno más: leer Machismos cotidianos, de Claudia de la Garza y Eréndira Derbez.