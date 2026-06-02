De todo un poco (2/2)

Arturo Damm Arnal. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Cuarto. El Producto Interno Bruto, PIB, mide, en términos dinerarios, tanto la producción de bienes y servicios para el consumo final (PIB por el método de la producción), como los ingresos generados por quienes aportan factores de la producción (PIB por el método del ingreso).

Los componentes del PIB por el método del ingreso son cuatro: (i) las remuneraciones a los asalariados (sueldos, salarios, jornales, pago por horas extras, bonos de productividad, comisiones por ventas, aguinaldos, primas vacacionales, participación de utilidades, etc.); (ii) los excedentes brutos de operación (ganancias de las empresas formalmente constituidas); (iii) ingreso mixto bruto (las ganancias de las empresas familiares, no constituidas formalmente, y de los trabajadores independientes); (iv) impuestos netos sobre la producción y las importaciones (lo recaudado por el gobierno por gravar la producción y las importaciones, menos los subsidios otorgados).

Ya tenemos las aportaciones a la generación del ingreso para 2025, que comparo con 2024. Remuneraciones a los asalariados: en 2024 generaron el 29.8% del ingreso, en 2025 el 30.5%. Excedentes brutos de operación: en 2024 generaron el 40.4%, en 2025 el 40.2%. Ingreso mixto bruto: en 2024 generaron el 22.5%, en 2025 el 21.8%. Impuestos netos sobre la producción y las importaciones: en 2024 generaron el 7.6% del ingreso, en 2025 el 7.7%.

Ya tenemos, también, los crecimientos de las aportaciones a la generación del ingreso para 2025, que comparo nuevamente con 2024. Remuneraciones a los asalariados: en 2024 crecieron 9.6% y en 2025 7.7%. Excedentes brutos de operación: en 2024 crecieron 0.7% y en 2025 4.7%. Ingreso mixto bruto: en 2024 creció 5.4% y en 2025 1.8%. Impuestos netos sobre la producción y las importaciones: en 2024 crecieron 12.9% y en 2025 7.7%.

Quinto. Está en condiciones de pobreza laboral la persona incapaz de generar, con su trabajo, el ingreso necesario para comprar la canasta básica alimentaria. Ya contamos, proporcionados por el Inegi, con los datos para el primer trimestre del año, mismos que comparo, primero, con los del trimestre anterior (último de 2025) y, segundo, con los del mismo trimestre del año anterior (primero de 2025).

Durante el cuarto trimestre de 2025, a nivel nacional, el 32.3% de la población ocupada estuvo en condición de pobreza laboral: 46.6% en las zonas rurales y 28.1% en las áreas urbanas. Un trimestre después, a lo largo del primero de 2026, los porcentajes fueron, respectivamente, 30.7% (menor), 44.2% (menor), y 29.6% (menor). Mejora generalizada.

A lo largo del primer trimestre de 2025, a nivel nacional, el 33.9% de la población ocupada estuvo en condición de pobreza laboral: 48.0% en las áreas rurales y 29.7% en las zonas urbanas. Un año después, durante el primer trimestre de 2026, los porcentajes fueron, respectivamente, 30.7% (menor), 44.2% (menor), y 26.9% (menor). Mejora generalizada.

Sexto. En marzo de 2025 las exportaciones desde México sumaron 55 mil 527 millones de dólares. Un año después, marzo de 2026, sumaron 70 mil 727, un máximo histórico para cualquier mes, 27.4% más. Buen resultado.

En marzo de 2025 las importaciones hacia México sumaron 52 mil 085 millones de dólares. Un año después, marzo de 2026, sumaron 64 mil 795, un máximo histórico para cualquier mes, 24.4% más. Buen resultado.