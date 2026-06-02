Deslinda Sheinbaum a Trump

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Después de la andanada dominical contra Estados Unidos, una “oficina” del Departamento de Justicia y sectores de ultraderecha de ese país, vinculados a los de aquí, responsabilizándolos de la ofensiva contra México con fines injerencistas y electorales en el país, la Presidenta Claudia Sheinbaum se apresuró a expresar su duda y deslindar a su homólogo Donald Trump de encabezar esa ofensiva e insistir en que lo que ella quiere es mantener una buena relación con el vecino país.

Dijo en su mañanera que cree que son sectores de la ultraderecha de Estados Unidos los que quieren que haya mala relación con México, que no están de acuerdo con su gobierno por razones ideológicas principalmente, que “se juntan con los de la ultraderecha en México, que antes querían pasar como de centro, luego de media derecha y que ahora ya de plano se fueron a la extrema derecha, porque son muy autoritarios, no están de acuerdo en políticas que ayuden a los que menos tienen”.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Mientras la Presidenta Sheinbaum insiste en que no hay pruebas contra el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha, y coacusados, que la Fiscalía General de Estados Unidos no ha enviado, la Juez Federal de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Katherine Polk Failla, declaró ayer en la audiencia del general Gerardo Mérida que “la evidencia del caso es abundante”, y fijó un plazo de 60 días para que la acusación sea procesada.

El exsecretario de Seguridad de Rocha, primero de los 10 acusados por el Departamento de Justicia de estar al servicio del cártel de Los Chapitos, que decidió entregarse a la justicia del vecino país —el segundo fue el exsecretario de Finanzas, Enrique Díaz Vega— acusado de recibir 100 mil dólares mensuales por prevenir operativos, llegó esposado de manos y pies.

Ana María Kudisch Castelló, presidenta de la Barra Mexicana de Abogados, alertó que en casos de injerencia extranjera como causal de nulidad de las elecciones, por sus términos ambiguos, la reforma judicial va a propiciar serios conflictos poselectorales si en leyes secundarias no se establecen definiciones precisas, objetivas y verificables de lo que aquélla se considera como tal.

No dudó en señalar que la institución que preside, comprometida con la defensa del Estado constitucional y democrático de derecho, advierte del peligro que esa incertidumbre jurídica, por normas confusas, generará efectos indeseables para la estabilidad política del país.

La CNTE volvió a desquiciar esta capital, con marchas, bloqueos y plantones, tras rechazos a ofrecimientos gubernamentales.

Aunque se inauguren a medias, algunas obras de los gobiernos federal y capitalino por el Mundial de futbol quedarán inconclusas, como suele ser costumbre.