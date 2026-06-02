El llamado

Sin sorpresas finales fue presentada la lista final de los 26 jugadores que tendrán el honor y responsabilidad de representar a México en la Copa del Mundo próxima a iniciar el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México. Para muchos están los que deben estar, para otros hubo algunas ausencias cuestionables, pero a diferencia de otros Mundiales como el caso de Cuauhtémoc Blanco en 2006, realmente no existe un nombre de peso que hoy se le pueda cuestionar directamente a Javier Aguirre. Es la falta de ritmo en cancha de juego de algunos seleccionados el tema que levanta mayor debate. Ahora, durante los próximos 9 días, habrá unos 60 millones de mexicanos descifrando el mejor 11 que el Vasco podría alinear ante Sudáfrica.

Con un video con bastante buena producción, uso de la IA y lleno de emotividad, narrado nada más ni nada menos por Roberto Gómez Bolaños, con el cual se le rindió homenaje a este icónico actor, director y productor, y que logró cruzar fronteras con sus coloridos personajes, se presentaron a los 26 futbolistas que integrarán a la Selección Mexicana y que deberán cumplir con las expectativas y al menos, con lo hecho antes en las dos ediciones en donde México jugó como local. Básicamente el video, que en cuanto a producción se lució la FMF, hace un llamado al último recurso que tiene el mexicano, la fe, la pasión y el carácter. No tengo duda que estas últimas virtudes estarán plasmadas en cada partido del Mundial, la duda es, hasta dónde nos alcanzará, porque futbolísticamente hay muchas incógnitas.

Es la razón por lo que ahora no existieron esos acalorados debates por presencias o ausencias en el Tri, están los que deben estar, seguro por ahí el nombre de Charly Rodríguez, quien tuvo una gran Liguilla, pero también con México en todas las otras oportunidades no trascendió. El otro nombre de Berterame también se ha hablado y, claro, Marcel Ruiz, a quien la lesión de la rodilla lo condicionó a pesar del gran esfuerzo que hizo el mediocampista de Toluca, que mucha falta hará. Así que, sin grandes ausencias, el barco Tricolor está listo para un compromiso titánico.

Con este Mundial, en este 2026 se cierra uno de los ciclos más complicados y polémicos del futbol mexicano. Desde hace ya varios años la línea ha sido descendente. Hoy no hay futbolistas en ligas top de Europa destacando, o al menos siendo titulares. Hoy el fogueo internacional es nulo. Hoy equipos como América, Pumas y el Cruz Azul tienen escasos futbolistas en esta lista ya que los titulares en estos clubes de renombre son prácticamente todos extranjeros. Para fortuna de Javier Aguirre y de toda la afición mexicana, las Chivas lograron consolidar en estos últimos dos años varios futbolistas que hoy nutren de gran forma al combinado nacional.

Ignoro cuál será el resultado final, tal vez los futbolistas logran sacar ese ímpetu que regularmente caracteriza al futbolista mexicano ante lo imposible, pero con cada vez menos herramientas, con sólo la garra, cada vez alcanza menos. El crecimiento de nuevas selecciones no es casualidad. Así que más allá de si México avanza de rondas, o si de plano no se da el ancho, los dueños del balón, los directivos que hoy se pavonean por ser sede de este Mundial, deberían trabajar en las estructuras de nuestra liga, de nuestros combinados nacionales. No hay que olvidar que venimos del peor fracaso en mundiales en los últimos 20 años, esa cuenta pendiente sigue ahí. No se les olvide que el futbol mexicano se estanca cada vez más.