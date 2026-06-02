La Presidenta defiende otra vez la Soberanía

La presidenta Claudia Sheinbaum dio algunos datos desde el Monumento a la Revolución con la palabra bienestar por delante y asegurando que su gobierno y el de su antecesor Andrés Manuel López Obrador, son honestos, dicho evento se convirtió en una especie de pasarela del morenismo que escaló a nivel nacional.

La presidenta dirigía su mensaje, en las plazas principales de diversos estados como: Michoacán, Colima, Yucatán, entre otros, el gobernador o gobernadora en turno se dejó ver con algunos de los que aspiran al 2027, así como para que el mandatario estatal los placeara o bien, enviara el mensaje de quién o quiénes son sus cartas para esos comicios. En esta ocasión ya no formaron parte de los lugares cercanos a la Jefe de Estado, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Manuel Velasco, Andy López no asistió. Todos ellos se fueron a la tribuna.

Desde luego, la arenga más pronunciada fue la de “¡Viva la soberanía!”, porque la mayor parte del discurso de la jefa del Ejecutivo se centró en la defensa del gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya y sus secuaces, eso sí, sin mencionar sus nombres, más bien con la vehemencia de no permitir la injerencia extranjera en procesos electorales.

Concretamente señaló: “México no es piñata de nadie.... México, que se oiga claro, que se oiga fuerte, no acepta injerencias, somos un país libre independiente y soberano”

El anterior contrasta sin duda, con aquella escena de la semana pasada, cuando el coordinador de la bancada del PAN en el Senado de la República, Ricardo Anaya, llevó suficientes playeras guindas con la leyenda “todos con Rocha Moya” y ni uno de los integrantes de la bancada morenista aceptó a ponérsela. Es más cuando el senador del PVEM, Luis Armando Melgar se la llevo a su escaño al impresentable de Gerardo Fernández Noroña, éste último la aventó en señal de rechazo.

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La senadora Laura Itzel Castillo Juárez, comento que en la Sesión de la Comisión Permanente, se emitieron las declaratorias de constitucionalidad de las reformas al Poder Judicial y para incorporar una nueva causal de nulidad electoral por injerencia extranjera.

Además, se aprobaron reformas a diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para, entre otros puntos, aplazar la elección del Poder Judicial del 2027 al 2028.

Además, el Pleno dio su respaldo a una adición al artículo 41 constitucional que tiene el propósito de incluir como causal de nulidad electoral la injerencia extranjera en los procesos electorales de nuestro país.

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la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos estuvo en la Ciudad de México para declarar en la FGR en calidad de testigo; al final de esto, la mandataria estatal lanzó un mensaje público en el que sentenció que en nuestro país, desafortunadamente, lo que priva es “un uso político de las instituciones federales”, lo cual, es innegable porque todo el peso de ésta el oficialismo lo ha lanzado en contra de la mandataria chihuahuense.

Dijo que se siente perseguida políticamente porque es clara la falta de fundamentación en el oficio que le giró el oficialismo y violan su presunción de inocencia. El abogado de la gobernadora, Roberto Gil Zuarth denunció que Campos es víctima de un hostigamiento permanente y se valen del senador Javier Corral, que acusa a la gobernadora de secuestro, un asunto que se supone que estaba concluido, por aquel incidente en el que agentes de dicho estado, pretendieron aprehender a Corral Jurado y el siempre eficiente Ulises Lara, de inmediato salió al rescate de otro impresentable más de Morena.

La espera a las afueras de la FGR fue tensa y la esperaron figuras del PAN), entre las que destacaron el presidente nacional del partido, Jorge Romero Herrera; los alcaldes Mauricio Tabe Echartea, de Miguel Hidalgo; Alessandra Rojo de la Vega, de la alcaldía de Cuauhtémoc y el exsecretario de Gobernación, Roberto Gil Zuarth, que es ahora el abogado de la mandataria estatal así como el coordinador de la bancada de Acción Nacional en el Senado de la República, Ricardo Anaya y el también senador Germán Martínez Cázares.

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