La Coordinadora  amenaza el Mundial de  futbol

Este grupo de profesores que se llama la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación va por todo, sus amenazas no tienen limite, y el gobierno entrampado porque no tiene respuestas, pues concederles todo lo que piden sería endeudar más al país. No hay dinero para aumentarles un cien por ciento de salario, no puede el gobierno regresar a la ley del 2007, por que muy pronto quebraría la administración pública.

Habrá que reconocer que Morena no inventó a la CNTE, pero se sirvió de ella cuando llegó el proceso electoral cuando fue electo AMLO. Les prometieron todo a cambio de los votos, inclusive cambiar leyes, fueron quienes se enfrentaban a los gobiernos anteriores, a Peña Nieto, a Felipe Calderón y Vicente Fox. Nunca imaginaron lo violentos que son estos profesores, que lo único que buscan es dinero y poco trabajo.

La resistencia “popular” esta firme, están acostumbrados a llevar las cosas al límite, a lanzar amenazas y se hacen a un lado cuando reciben una respuesta fuerte. Estos profesores fueron apapachados por AMLO, la misma presidenta les hizo promesas que hoy no puede cumplir, y no saben sus colaboradores como destrabar ese conflicto.

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Coahuila es el único estado que tendrá elecciones este año y siempre ha sido gobernado por el PRI. Sin embargo, a diferencia de otros comicios, en el estado solamente se renovarán las 25 curules del Congreso local. Ya está todo listo para que este domingo, los coahuilenses decidan y hay que subrayar el trabajo que ha venido desempeñando el PRI, que espera retener este importante punto.

Aunque es una elección digamos, chiquita, diversos especialistas coinciden en señalar que bien puede ser un termómetro que mida parte de lo que pueda ocurrir en los comicios del 2027 y en este sentido, puede que en el oficialismo no estén tan preocupados por estas elecciones por tratarse únicamente de un estado, sin embargo, sí muestran cierta inquietud que irá en aumento porque uno de los objetivos que no han podido lograr, era exterminar al PRI, que lidera Alejandro Moreno Cárdenas y evitar los viajes que ha hecho el dirigente tricolor a Estados Unidos, Colombia y más recientemente, estuvo como observador en las elecciones de Perú.

Una gran actividad política la desplegada por el senador tricolor que el oficialismo considera “vende patrias”, sobre todo en lo que hace al vecino país del norte donde Alito Moreno ha venido denunciando cómo Morena se dedica a destruir al país que sigue en manos del narcotráfico que, como detalle, operaron fuerte para que el impresentable gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, obtuviera el puesto a metralla limpia.

De acuerdo a los pronósticos, el Revolucionario Institucional obtendrá carro completo y con ello, afianzará su presencia en el escenario político-electoral y esto cuenta mucho, más aún si tomamos en cuenta que la delirante persecución que en mancuerna implementaron Morena, sus rémoras y desde Palacio Nacional en contra de sus adversarios como el propio senador Moreno Cárdenas, no ha cesado y como respuesta del CEN priísta la frase es contundente: “no nos van a callar”.

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La presidenta de la Cámara de Diputados, la panista Kenia López llamó a la Presidenta Claudia Sheinbaum y al propio ministro presidente, Hugo Aguilar, que suman los tres Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para unir esfuerzos y encabezar un gran diálogo que sirva para salvar al estado mexicano del abismo que lo han metido los grupos de la delincuencia organizada y los gobernantes corruptos.

El líder de los diputados, Ricardo Monreal ha sido un impulsor de cerrar filas con la señora Presidenta, no pierde oportunidad para promover respaldar como mexicanos a la que manda en Palacio Nacional, aunque también sabe que es difícil que se sume la oposición por las agresiones que salen del partido oficial.

Su mensaje de Kenia no fue con buenos ojos, pues destacó que es momento de dejar y romper el pacto de impunidad.

Que en México hoy se está viviendo la crisis institucional más profunda de la historia de México, generada por los vínculos de los gobiernos con el crimen organizado, fruto de la estrategia fallida de abrazos y no balazos del saliente y hasta ayer escondido ex Presidente López Obrador.

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En Baja California, la fuerza de Morena no llegó de la noche a la mañana, requirió de un gran esfuerzo de quienes estaba ahí, batallando por un cambio, desde antes de que existiera el movimiento.

El antes y después es importante, porque muestra el compromiso de personajes que, como la diputada con licencia Evangelina Moreno, quien es una de las aspirantes en la búsqueda de la candidatura, que no se sumaron cuando ya eran gobierno, sino que posibilitaron la llegada al poder con trabajo y compromiso. Ese es el dilema en uno de los momentos más delicados y definitorios.

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