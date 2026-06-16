Inversión carretera vs. inversión de viuda

En los próximos días saldría la licitación del primer paquete de infraestructura carretera bajo la modalidad de “Contratos Mixtos para la Prosperidad Compartida”, programado para 513.8 kilómetros del Corredor Golfo Norte y para el cual originalmente Mota Engil —la empresa de origen portugués con capital mayoritariamente chino y que dirige aquí José Miguel Bejos— presentó una oferta no solicitada que le asigna puntos a favor en la valuación que efectuará la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT); falta ver si Mota Engil u otro constructor aceptará ganar 6% anual conforme al modelo contractual o invertir en un pagaré bancario al 9% anual.

Es el primer paquete de una lista de 18 proyectos presentados en una conferencia matutina en Palacio Nacional, que incluye los contratos de mantenimiento, reparación y obra (CMRO) como de coinversión para un total de 1,450 kilómetros de carreteras en los que se espera invertir 150 mil millones de pesos. Hasta donde se sabe, Banobras busca que los MRO se concursen bajo el modelo perfeccionado entre 2006 y 2018 donde el contratista ejecuta los trabajos bajo un estándar de calidad pactado con criterios medibles de eficiencia sobre los cuales el Gobierno paga las rehabilitaciones carreteras.

Pero el nuevo modelo “mixto” propone que el sector privado invierta, realice el proyecto ejecutivo, asuma el riesgo constructivo, el riesgo de aforo vehicular y además que sea socio minoritario. Vaya, vaya.

Cualquier empresario de la construcción sabe de antemano que tal rendimiento, ante los riesgos que conlleva la obra carretera, le conviene meter su dinero en una “inversión de viuda”, o sea sin riesgo; tal vez lo haga si descubre —o le descubran— la ruta para recuperar su inversión más una tasa adicional para pagar a los bancos que lo financien, así como a sus inversionistas. Nadie trabaja gratis… salvo en el imaginario cuatroteísta.

Pero tan importante como la tasa de rentabilidad (a nivel internacional, la Tasa Interna de Retorno para proyectos de infraestructura en general es entre 15% y 30%), lo es la gobernanza del proyecto y la certeza jurídica.

El nuevo modelo mixto de “prosperidad compartida” asigna la mayoría accionaria al Gobierno, a través de la SICT, y la Secretaría de Hacienda, mediante la aportación del título de concesión. Y es aquí donde empiezan las dudas sobre la gobernanza, pues hace un mes le pidieron su renuncia al director de desarrollo carretero de la SICT, Rafael Cervantes, luego de que él despidiera a buena parte de su equipo y verse envuelto en un sombrío escándalo.

Otra incógnita relevante es si resultarán “bancables” tales proyectos, pues los constructores aportan 25% del valor actual neto y 75% es financiado por bancos y/o fondos de inversión: el riesgo que conlleva la ejecución no sólo se complica por la posición minoritaria del privado, sino que en caso de diferendo difícilmente podrá ganar algún litigo ante la Corte que ha concedido 97% de los asuntos en favor del Gobierno.

Por cierto, en el “modelo neoliberal”, además del título de concesión, se agregaba la liberación del derecho de vía, el estratégico proyecto ejecutivo y en ocasiones aportaciones fiscales para carreteras de alta complejidad técnica y/o bajo aforo inicial como fue la carretera Oaxaca-Puerto Escondido o la Tulancingo-Tuxpan. Desde el gobierno de Carlos Salinas hasta el de Enrique Peña, el gobierno aportaba hasta 35% del valor de carretera en Asociación Público-Privada; ya cuando se calculaba que la aportación sería 50%, se optaba por hacerla obra pública.

Habrá que ver quienes son los valientes que intenten igualar el marcador de los 6 mil kilómetros de autopistas de alta especificación construidos en el periodo neoliberal.

Rafa Marín, preferencia al alza. A principios de este año —cuando todavía era director de la Agencia Nacional de Aduanas de México y era manifiesto su propósito de ser gobernador— Rafael Marín Mollinedo era conocido por 10% de los habitantes de Quintana Roo. Actualmente es conocido por 29%... y junto con ese crecimiento, hoy es el personaje más reconocido en ese estado para ser el candidato del partido Morena para la gubernatura.

La encuesta (realizada cara a cara en una muestra de 1,100 personas con credencial de elector) por El Universal coloca a Marín Mollinedo como la persona más indicada para encabezar Quintana Roo, con 21.6%; en segundo lugar, está Ana Patricia Peralta, con 20.1%, y Eugenio Segura, con 19.4% de reconocimiento.

Lo dicho: caballo que alcanza, gana.

El mejor pan, en la MH. Recientemente, la alcaldía Miguel Hidalgo, en coordinación con el equipo editorial de Culinaria Mexicana y la Canirac-CDMX, presentó en el Teatro Ángela Peralta la Primera Edición de la Guía del Pan MH 2026 en la que premiaron a cincuenta panaderías y pastelerías ubicadas en esa demarcación. En esa presentación, el alcalde Mauricio Tabe destacó que el proyecto busca convertir a la demarcación en la capital del pan, así como impulsar y proyectar a empresarios de este ramo.

Por su parte, varios de los empresarios organizadores, como Claudio Poblete de Culinaria Mexicana como Jack Sourasky, presidente de la Canirac, reconocieron la labor de César Garrido, director de Gobierno de la alcaldía, para consolidar este reto que comenzó desde hace un año y medio para crear esta guía que resalta la riqueza gastronómica en la demarcación donde se ubica el mayor número de panaderías en sus distintas vertientes en todo el país. La guía describe y cuenta la historia de cada una de las 50 panaderías galardonadas.

¿Quién gusta un chocolatín?