De vuelta al México real

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Pasó la fiesta mundial del futbol, los festejos, celebraciones, ilusiones y desencanto final, con un generalizado reconocimiento a integrantes de un seleccionado tricolor que dio todo hasta el último minuto y volvemos al México de la violencia, de una economía que sigue en declive por falta de crecimiento e inversiones, un T-MEC a medias, un próximo proceso electoral amañado y más casos de escandalosa corrupción que involucra a funcionarios, legisladores y políticos, bajo sospecha de estar involucrados en ella.

Es el México real que por casi un mes durante los juegos del equipo nacional con los de cuatro naciones, hicieron olvidar y soñar a millones de aficionados y atraer a muchos más que no lo eran, que se olvidaron de carencias, problemas y pesar por homicidios, ejecuciones y desapariciones que han enlutado miles de hogares, que hoy vuelven a padecerlos de nuevo.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

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La Presidenta Claudia Sheinbaum acusó al gobierno de Estados Unidos de proteger a un grupo delincuencial, como el Cártel de Sinaloa, por haber participado, a través del FBI, en la captura en Culiacán y traslado a ese país de Ismael El Mayo Zambada, lo que la Casa Blanca ha negado reiteradamente, por lo que presentará un informe de ese hecho.

En un nuevo diferendo con su homólogo de la Casa Blanca, Donald Trump, anunció que se detallara la manera en que se hizo esa detención, porque es muy importante sacar a la luz lo que se dijo en su momento y lo que dicen ahora y preguntar ¿quién mintió? Y, también, “la protección que se le ha dado a un grupo ­a ese cártel en Estados Unidos”.

Por cierto que en un enfrentamiento en Mazatlán y en El Rosario, en Sinaloa, el pasado fin de semana, un elemento de la Marina resultó muerto, tres más heridos y 10 presuntos agresores fallecidos y otros tres detenidos, vinculados a un grupo criminal en la guerra sin fin en Sinaloa.

Lo que sigue llamando la atención es que semana tras semana, el Gabinete de Seguridad, bajo el mando del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reporta todos los martes en la mañanera la captura de “importantes generadores de violencia” en ese estado.

Alejandro Rojas Pruneda, abogado de Gilda Lozoya Austin, hermana del exdirector general de Pemex, denunció actos de intimidación a ella de parte de la FGR y de la Agencia de Investigación Criminal, luego de haber sido detenida y puesta en libertad provisional horas después, porque una juez federal demostró que la FGR no acreditó su falta de arraigo en CDMX.