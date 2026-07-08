Salvador Guerrero Chiprés*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

La exhibición en el Museo del Aire War Eagles de Santa Teresa, Nuevo México, de la aeronave Beechcraft King Air 200, donada por el FBI como trofeo de una intrincada operación, introdujo un elemento disruptivo de la narrativa de colaboración bilateral y en favor de verdades frecuentemente evitadas por mandatarios o mandatarias, más inclinados a la evasión del debate o a la omisión de la defensa de valores.

No es el caso de la Presidenta Claudia Sheinbaum. El hecho le permitió formular una interrogante directa frente a la diplomacia de simulación: “¿Quién miente, quién mintió, acaso mintió el exembajador Ken Salazar?”.

Es un cuestionamiento frontal fundado en la contradicción visible dentro de la retórica estadounidense actual donde se simula justicia —deportiva también— y bajo la mesa se piden eliminar tarjetas rojas de expulsión. El discurso público de Washington camina en sentido opuesto a las ofertas de respeto institucional. El caso de la aeronave en la cual fue llevado a Estados Unidos Ismael El Mayo Zambada en 2024, expone el doble actuar y “narrar” en las relaciones internacionales.

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Existe un espejo analítico en el universo totalitario delineado por George Orwell en su novela 1984. El concepto de doublethink define la capacidad mental de sostener dos creencias contradictorias, simultáneamente, aceptando ambas con aparente naturalidad.

Parece haberse perfeccionado esta gimnasia psicológica descrita por el británico, operando bajo un esquema bifronte, donde el lenguaje técnico de la colaboración convive con la intervención unilateral investigativa y eventualmente operativa. Las agencias de inteligencia norteamericanas, al adjudicarse implícitamente la maniobra de la aeronave, evidencian una maquinaria institucional dedicada a moldear hechos históricos. Una característica del Ministerio de la Verdad, como lo llamó Orwell.

La mentira estratégica se legitima bajo la figura de la razón de Estado, justificando la transgresión de autonomías por una supuesta justicia global. Con Sheinbaum, México exige transparencia a quien está acostumbrado a dictar unilateralmente las reglas, incluso las de la FIFA.

Consolidar la legalidad en territorio nacional, implica la reiteración de defensa de soberanía y transparencia lógicas. En la Ciudad de México, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, despliega una estrategia de seguridad igualmente sensible a las complejidades de lo real, demostrando la posibilidad de combatir la delincuencia mediante el fortalecimiento del Estado de derecho. Supone la exclusión del engaño deliberado, diseñado para modificar la percepción de otros en busca de ventaja.

El “vuelo” de Zambada ilustra la distorsión: planificación meticulosa, ajena al conocimiento del gobierno anfitrión, expuesta como algo fortuito. La Beechcraft King Air 200 se transformó en un símbolo físico del doublethink orwelliano y detonante de la pregunta central respecto a ¿quién mintió?