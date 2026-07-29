El reporte Mazzucato (3/5)

Arturo Damm Arnal. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

El gobierno le pidió a Mariana Mazzucato que elaborara un documento que permita orientar al Plan México, más eficazmente, hacia sus metas. ¿Resultado? El reporte Transformación del Estado para el Plan México.

Diagnóstico. (I) Productividad laboral estancada: entre 2019 y 2024 decreció, promedio anual, 0.2% (II) Estructura empresarial débil: 95% de las empresas son micronegocios, que generan el 41% del empleo y aportan solamente el 16% de la producción. (III) Sector financiero concentrado: altas tasas de interés de la banca comercial y banca gubernamental débil y dispersa. (IV) Falta de coordinación gubernamental: programas dispersos, poca articulación entre dependencias, banca de desarrollo y empresas del gobierno. (V) Compras gubernamentales subutilizadas: no se usan, ni para desarrollar proveedores nacionales, ni para crear mercados estratégicos. (VI) Falta de orientación a la inversión: las inversiones no se alinean con objetivos gubernamentales. (VII) Capacidad fiscal insuficiente: poca recaudación. (VIII) Ausencia de un marco institucional que dé seguridad y confianza a los empresarios para invertir. En el documento prácticamente no se tocan los temas de certeza jurídica, independencia judicial, protección de contratos, estabilidad regulatoria, seguridad y justicia, temas que se sintetizan en un solo concepto, Estado de derecho.

La receta. (I) Que el gobierno no sólo corrija fallas de mercado, sino que cree y oriente mercados. (II) Que establezca misiones que articulen infraestructura, financiamiento, regulación y compras gubernamentales. (III) Que se amplíe el espacio fiscal, es decir, más recaudación por medio de mayor progresividad en el ISR. (IV) Que se fortalezca la banca de desarrollo, para no depender de la banca comercial para el financiamiento de las misiones. (V) Que se utilicen las compras del gobierno para incentivar a la industria: el gobierno debe, por medio de compras estratégicas, desarrollar proveedores nacionales. (VI) Coordinación institucional: que el gobierno articule políticas industriales, empresas gubernamentales, regulación y financiamiento.

En esencia, ¿qué propone Mazzucato? No un cambio de rumbo, sino fortalecer la capacidad del gobierno para avanzar más rápido hacia las 13 metas del Plan México. (I) Hacer de la mexicana la décima economía del mundo (actualmente es la doceava). (II) Elevar la inversión total al 25% del PIB (actualmente es el 21%). (III) Generar, para el 2030, 1.5 millones de empleos (se requieren 7.2 millones). (IV) Incrementar el contenido nacional de las cadenas de producción. (V) Que el 50% de las compras del gobierno provengan de proveeduría nacional. (VI) Impulsar vacunas hechas en México. (VII) Reducir tiempo de trámites para realizar inversiones. (VIII) Acceso universal al agua y al saneamiento. (IX) Acelerar la transición energética. (X) Impulsar la construcción de vivienda digna y accesible. (XI) Digitalizar al gobierno y a sus servicios. (XII) Desarrollo regional equilibrado. (XIII) Innovación orientada a misiones.

¿Cuál es la principal crítica al documento de Mazzucato? Que no considera el elemento clave, condición insustituible, del crecimiento económico, el desarrollo social y el bienestar personal. ¿Cuál? El Estado de derecho.