Ahora sí, el INE debe morir

Mauricio Flores. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Tenía razón Ricardo Salinas Pliego cuando en 2021 opinó que el Instituto Nacional Electoral (INE) debía “morir” para dar paso a una estructura electoral ciudadana, pues la institución que había sido secuestrada por partidos políticos a fin de proteger “intereses oscuros, opacos”, ya entonces obedecía a un solo partido.

Los escándalos que envuelve la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala (y los que faltan) confirman esa verdad: en 2023 y en manos aviesas, el INE colaboró activamente para destruir los equilibrios de poder en la República, por lo que Taddei recibió gordo obsequio.

No se puede entender el desparpajo de Taddei y su favorito, José Alfredo Hernández Casillas, para armar una estructura de 7 empresas a partir de Corporativo Zeg y Cajas Graf —con domicilio en El Pedregal de la CDMX y sin infraestructura fabril— para simular competencia en concursos de suministro en el INE y recibir asignaciones directas por más de mil millones de pesos. Sólo el sentirse impunes y parte del poder del Estado los explica.

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A fines de 2024 Taddei Zavala recibió de Andrés Manuel López otro obsequio: poderes superlativos para tener el control del INE para nombrar o correr a quien quisiera. La “Ley Taddei” fue el pago a servicios al régimen, como rechazar las inconformidades de la oposición en la elección presidencial, avalar la sobrerrepresentación de Morena en el Congreso que permitió destruir la autonomía del Poder Judicial con una elección de acordeón al que sólo 10% de los votantes asistió.

También ayudó a atajar las opiniones de ciudadanos críticos y, lo más importante, se preparaba a generar escenarios hacia 2027 en los que se podrían declarar nulas las elecciones en distritos y/o entidades donde hubiese “memes indebidos”, la sospecha de “injerencia extranjera” y resultados incómodos para la 4T.

Pero algo se rompió dentro del régimen. Posiblemente se desató una batalla entre Taddei y José Peña Merino, jefe de la multicuestionada Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) en torno a los equipos, protocolos, dispositivos y software que buscaba implementar el INE para las próximas elecciones…, incluido el código QR para las credenciales de 100 millones de electores y con la obligación de usar la vulnerable tecnología de HuBox, propiedad de Ramón Mondragón…, cercano al favorito Hernández Casillas.

El hecho de que el favorito dictaminara quién sí y quién no ganaba contratos se extendía a servicios diversos: comedores, uniformes, autos, mantenimiento de infraestructura, outsourcings de limpieza y vigilancia. Y, para ello, se conformó una burocracia que aún busca extender su dominio sobre las compras de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) a través de la directora técnica de vinculación María Fernanda Romo Gaxiola.

Ese dominio —a través de cochupos— ya existía, pero se pretende institucionalizar un centralismo corruptor. Ya le daré nombres de quienes están en ese “ajo”.

En tanto, los poderes extremos concedidos a Taddei en 2024 le dejan a su equipo la posibilidad de nombrar una presidencia interina ad-hoc. Y como Morena tiene el control legislativo (que validó la expresidenta), la sucesora o sucesor será una persona adepta al régimen.

Por eso, para reconstituir la certeza ciudadana en la democracia y con ello la confianza para reactivar la economía, la inversión, las familias y los negocios, el INE tiene que morir.

Aeroméxico, tres nuevas rutas a EU, tres. Removidas dos de las políticas aéreas más torpes del pasado sexenio, el Departamento de Transporte, a cargo de Sean Duffy, abrió los cielos de Estados Unidos para las aerolíneas mexicanas… y son Aeroméxico, al mando de Andrés Conesa, junto con Delta, los primeros en anunciar tres nuevas rutas a partir de enero con una frecuencia diaria hacia el Aeropuerto John Wayne en Orange County, California; al Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood en Florida y el Aeropuerto Internacional de Portland, Oregon…, todos desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que dirige el Almirante José Padilla.

La batalla por Zapopan. También cruje el andamiaje de Movimiento Ciudadano en Jalisco, por el control de Zapopan rumbo a 2027. Dicen que la alianza entre el gobernador Pablo Lemus y el alcalde Juan José Frangie quedó en el pasado. Sin boleto para otra reelección, el edil busca asegurar su propia retirada y promueve a su colaboradora de confianza en Cercanía Ciudadana, Isaura Amador Nieto.

Pero que Lemus apunta hacia otra pista y busca colocar en la contienda al coordinador de los diputados naranjas, José Luis Tostado. Este agarrón llega en el peor momento: la crisis por desabasto de agua y los reclamos en las colonias golpean el ánimo de los zapopanos y las elecciones no serán un día de campo para MC. Mientras ambos bandos miden fuerzas, en encuestas locales perfilan nombres con trabajo territorial y disciplina institucional hacia la agenda estatal, como la legisladora Gabriela Cárdenas.

Tome nota.

Frambuesas, en conflicto. Si los negocios son privados, ¿por qué Juan José Flores, director general de Aneberries, gestionó respaldo económico público para la Conferencia Mundial de la Frambuesa, evento del que su asociación es organizadora para esta semana?

Las solicitudes de apoyo gubernamental en infraestructura, equipamiento y ahora en exposiciones comerciales y congresos internacionales aparecen en un contexto en el que la industria mexicana de berries presume de fortaleza exportadora y competitividad internacional. La robustez empresarial también debería reflejarse en la capacidad de financiar sus propias iniciativas.

No se cuestiona la importancia de organizar eventos internacionales ni su potencial para promover inversiones, tecnología y oportunidades comerciales, pero el origen de los recursos de transparentarse, incluyendo los beneficios concretos, reciben los productores asociados, quienes cada vez enfrentan mayores retos como costos crecientes, presiones laborales, dificultades de financiamiento y márgenes más estrechos.

¿Estamos frente a una verdadera estrategia de desarrollo agroindustrial o ante otra solicitud de recursos públicos para un evento privado?