Broche de oro

Apenas hace algunos ayeres había haters que se burlaban de la supuesta maldición que Harry Kane cargaba sobre su espalda. El delantero inglés más completo de los últimos tiempos no había podido conseguir ningún título en su carrera profesional. Incluso cuando llegó al Bayern Múnich en la temporada 2023-2024, el conjunto alemán más ganador de la historia quedó lejos de pelearle el título al sorprendente Bayern Leverkusen dirigido en aquel entonces por Xabi Alonso, así que para aquellos que ven el deporte únicamente desde la victoria, se mofaban de Kane y su mala suerte.

Hoy, uno de los mejores centros delanteros de los últimos tiempos, ha cosechado un galardón que seguro ayudará a aliviar muchas heridas que ha sufrido de manera colectiva, sobre todo en derrotas muy dolorosas con la selección de Inglaterra, en especial aquella final de Eurocopa ante Italia y la reciente semifinal ante Argentina en el pasado mundial. La decisión para muchos ha sido bastante impopular, en especial para los seguidores de Real Madrid y Barcelona que durante semanas fueron testigos de la guerra verbal entre Kilyan Mbappé y Lamine Yamal para robar reflectores y en el que ambos se autoproclamaron como los merecedores del Balón de Oro.

Ciertamente la votación era bastante reñida, porque el podio final que deja al Mbappé en segundo lugar y a Yamal en tercero cuesta trabajo poder sacar una puntuación ideal para un solo jugador. Por ejemplo, tomando como base el mundial, el jugador francés hizo más goles, pero no fue tan determinante como lo fue el jugador de Inglaterra; sobre Yamal en el mundial tampoco tuvo grandes actuaciones a pesar de haberse coronado campeón del mundo. Por características y espectacularidad, el francés destacó a lo largo del año con el Real Madrid, pero no fue capaz de ganar ningún título. Algunos madridistas creen que se preocupa más por lucir él que por el bien del equipo.

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Ninguno de los tres ganó la Champions League, a diferencia del georgiano “Kvaradona” lugar sexto de la votación y su compañero de equipo Dembélé séptimo. En estadísticas globales la balanza es que se inclina en favor del inglés, con 73 goles en la pasada temporada, convirtiéndose también en la Bota de Oro. Este pequeño detalle creo fue el que decidió al final al ganador. El top 10 lo completó Rodri, campeón del mundo con España en cuarto lugar, después Messi cerrando el top 5 y Haaland, Olise y Fabián Ruiz del octavo al décimo lugar. Nadie puede objetar que fueron los mejores futbolistas del año, siendo el Mundial un factor que afectó a los jugadores del PSG, bicampeones de Europa.

Claramente habrá polémica, y siempre existirá con este galardón, pero al menos la afición mexicana estará muy contenta con el reconocimiento a Harry Kane, uno de los gladiadores que destacaron en aquella épica batalla entre México e Inglaterra en el Estadio Azteca, por lo que podemos presumir que aquel juego fue clave para la construcción de este premio para Kane. Quedará sólo esperar si el atacante inglés logra ese pendiente que tiene con su selección en la próxima Eurocopa o tal vez un último mundial, por ahora el reconocimiento como uno de los mejores killers de la historia, ya lo tiene.