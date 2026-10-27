¿Cómo vamos? (2/5)

Arturo Damm Arnal. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

En materia de economía, ¿cómo vamos? Para responder podemos comparar lo que debería haber sido con lo que fue, como lo hice en el anterior Pesos y Contrapesos, con la inflación. ¿Qué debería haber sido? Una baja. ¿Qué fue? Un aumento, en términos anuales, de 3.10%, en la primera quincena de julio, a 3.62%, en la segunda de octubre, aumento del 16.77%, y, en términos quincenales, de 0.04%, en la segunda quincena de abril, al 0.41%, en la segunda de octubre, aumento del 925.00%.

Veamos ahora qué ha pasado en materia de crecimiento, que se mide con la producción de bienes y servicios para el consumo final, considerando el Indicador Global de la Actividad Económica, IGAE. ¿Qué debería haber sido? Un mayor crecimiento. ¿Qué fue? Veamos.

En términos anuales, comparando con el mismo mes del año anterior, en agosto el IGAE creció 3.5%. Un año antes, en agosto de 2025, creció 0.1%. Un año después el crecimiento fue 3.4 puntos porcentuales mayor, el 3,400.00%. Un mes antes, en julio de 2026, creció 3.4%. Un mes después el crecimiento fue 0.1 puntos porcentuales mayor, el 2.94%.

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En términos anuales, el crecimiento promedio mensual del IGAE, entre enero y agosto de 2025 fue 0.20%. Un año después, entre enero y agosto pasados, fue 1.75%, 1.55 puntos porcentuales más, el 775.00%.

En términos anuales, entre enero y agosto, fue en febrero cuando se tuvo el peor resultado, decrecimiento del 0.1%, y fue en agosto cuando se logró el mejor, 3.5%.

En términos mensuales, comparando con el mes anterior, en agosto el IGAE creció 0.6%. Un año antes, en agosto de 2025, creció 0.5%. Un año después el crecimiento fue 0.1 puntos porcentuales mayor, el 20.00%. Un mes antes, en julio de 2026, creció 0.8%. Un mes después el crecimiento fue 0.2 puntos porcentuales menor, el 25.00%.

En términos mensuales, el crecimiento promedio mensual del IGAE, entre enero y agosto de 2025 fue 0.14%. Un año después, entre enero y agosto pasados, fue, 0.31%, 0.17 puntos porcentuales más, el 121.43%.

En términos mensuales, entre enero y agosto, fue en enero cuando se tuvo el peor resultado, decrecimiento del 1.0%, y fue en abril cuando se tuvo el mejor, crecimiento del 1.4%.

En términos anuales, en agosto (3.5%), se tuvo un mejor resultado que un año antes (0.1%), y que un mes antes (3.4%). En términos mensuales, en agosto (0.6%), se logró un mejor resultado que un año antes (0.5%), pero no que un mes antes (0.8%). En tres de las cuatro comparaciones se logró mayor crecimiento. En una, no.

Para darnos una idea de lo que representa el crecimiento anual del 3.5% en agosto, tangamos presente que es el mayor crecimiento desde octubre de 2023, y que se da en un entorno en el cual no están dadas, ni remotamente, todas las condiciones para lograr el mayor crecimiento posible, lo cual es preocupante. ¿Cuánto más no crecería la economía si se dieran?

De entre esas condiciones destaca la confianza de los empresarios para realizar inversiones directas, de las que depende la producción de bienes y servicios, con la que se mide el crecimiento. En escala de 0 a 100, entre enero y septiembre, dicha confianza promedió 30.68 puntos, más cerca del 0 que del 100.

¿Cuánto más no crecería la economía, con todos los beneficios que ello traería consigo (más producción, empleos, ingresos y bienestar), si se dieran esas condiciones?

Continuará.