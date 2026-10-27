No basta renuncia; exigen castigo

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Ante el cúmulo de ilícitos en el Instituto Nacional Electoral detectados tanto por la Auditoría Superior de la Federación como por la Unidad de Inteligencia Financiera, que obligan a ahondar en las investigaciones, no bastará la renuncia de la presidenta de ese organismo, Guadalupe Taddei Zavala, que tras presentarla, se vio obligada a enviarla ayer a la Cámara de Diputados.

No hacerlo y castigar penalmente a quienes convirtieron ese organismo en nido de corrupción y a ella misma, si resulta directamente responsable de la corrupción puesta al descubierto, que podría afectar severamente la confianza ciudadana en ese organismo durante el proceso y resultados de las elecciones del año que entra, como lo exige no sólo la oposición o diversos sectores de la sociedad, sino hasta los mismos consejeros y legisladores de Morena.

DE ESTO Y DE AQUELLO...

TE RECOMENDAMOS: QUEBRADERO No había de otra

Antes de que se recibiera en la Cámara de Diputados la renuncia de la presidenta del INE para darle curso legal, consejeros electorales sostuvieron una reunión privada para elegir a quien la presidirá interinamente, sin llegar a acuerdo, porque ninguno parece estar dispuesto a encabezar lo que hoy se tilda de “nido de corrupción”, por lo que hoy volverán a tratar de ver quién acepta, que podría ser uno de ellos, ya que Taddei ocupó el cargo por razón de género.

Por lo pronto, el líder de la bancada de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, declaró que quien quede al frente del INE, deberá remover a quienes estén ligados a transas con proveedores o a la presidenta saliente, que son varios, de acuerdo con investigaciones de la ASF y UIF y mencionar a José Alfredo Hernández Casilla, proveedor del INE, vinculado a Taddei.

Al mismo tiempo, la consejera electoral Carla Humphrey declaró que las investigaciones contra Taddei deben continuar a fondo y exhaustivamente en todo el organismo e inclusive realizarse una auditoría externa que despeje toda duda de corrupción, determinar responsabilidades y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes.

El asesinato de 15 transportistas, víctimas de la inseguridad en las carreteras nacionales y el robo de cuando menos mil 125 unidades en lo que va del año, llevaron a dirigentes de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas, y de la Cámara Nacional del Transporte de Carga, Canacar, al bloqueo y movilización de tractocamiones y pipas en una veintena de carreteras del país.

Eso confirmó que las mesas de diálogo con autoridades, en las que suelen recibir ofrecimientos de que habrá acciones contra la violencia y del mal estado en que se encuentran, la mayoría de esas vías de comunicación, no han ido más allá para frenar la violencia que enfrentan a diario los transportistas.