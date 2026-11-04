Fallido encuentro de secretaria con agaveros

Mauricio Flores. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Quién sabe si aplique el refrán “el miedo no anda en burro” o sólo sea el desplante, el asunto es que la semana pasada la titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Columba López Gutiérrez, se dejó ver en Jalisco con una flotilla de camionetas de la Guardia Nacional y amplio grupo de colaboradores, según se dijo, para plantear soluciones a la crisis de sobreproducción de agave azul que tiene derribado el precio de la materia prima para producir el mexicanísimo tequila.

No se propuso nada nuevo ni nada relevante, nos cuentan algunos de los asistentes al encuentro con la funcionaria, ¡aunque sí disfrutaron el almuerzo convidado por el gremio tequilero!

Pero enfoquemos el tema. ¿Será que Columba sabe algo de la violencia en Jalisco? ¿Tendrá noticia de que desde hace varios meses el alcalde de Tequila, Diego Rivera, está en Almoloya, acusado de ser un integrante relevante del Cártel Jalisco Nueva Generación?

La funcionaria, nos cuentan, tuvo un encuentro protocolario con la agroindustria tequilera dentro de una agenda sin contacto con los medios de comunicación. Que se distinguió por su trato distante con todos sus anfitriones del Consejo Regulador del Tequila (CRT) que encabeza Aurelio López Rocha.

Pero, por andar en ello, dejó plantadas a organizaciones de agaveros serios… y a los seguidores de la 4T.

En su discurso ante el CRT, la secretaria, en lugar de darles a los agaveros algo para el tequila, habló de que, conforme a su visión, para resolver el excedente de agave (de tres a uno entre oferta y demanda) se debe, según lo expuso en sus redes, privilegiar la producción agroecológica.

Sí, claro, de volada, comentaron los directivos de las tequileras asistentes. Nada nuevo, pues. Pero eso sí, la visita de la funcionaria egresada de la Universidad de Chapingo tuvo un impacto notable en los gastos del sector tequilero: iba con 30 integrantes de su equipo, que también almorzaron a costa de la tesorería del sector tequilero, cuyas finanzas han ido a la baja por la caída de ventas de las bebidas espirituosas en el mercado global. Vaya, José Cuervo dixit.

Por cierto, la visita desató la furia de agaveros rijosos y tracaleros como René Beas, Julián Rodríguez, Remberto Galván y otros sujetos que han pretendido dinamitar al CRT y a la Cámara del Tequila a fin de ser ellos quienes se apropien del mercado con sus brebajes de mala muerte.

Sin embargo, esos personajes con todo y su berrinche pueden quedar en ridículo en su promesa de “bajar recursos federales” para sus seguidores: una revisión a detalle del Proyecto de Egresos de la Federación 2027 muestra que no hay dinero etiquetado para el sector agavero.

¿Cómo se acabó el amor?. Hace casi medio año que Guadalupe Taddei Zavala y José Alfredo Hernández Casillas rompieron… sus asuntos de negocio. Es lo que nos aseguran fuentes confiables.

Como es ampliamente conocido, la familia de la expresidenta del Instituto Nacional Electoral es muy grande… y a toda ella se les encontró chamba —por mediación del primo Jorge Luis Taddei Bringas, el mejor amigo de Andrés Manuel López en Sonora— ya fuera en el gobierno sonorense de Alfonso Durazo o en el federal.

Pero son muchas bocas a las cuales alimentar: la parentela de Guadalupe Taddei le insistió que ellos también merecían abundancia, y que Hernández Casillas no se comiera todo el pastel del INE. Así que ella, ante el llamado de la sangre, les abrió la puerta… evitando dar contratos de abasto a su favorito para que la parentela colocara a sus propios proveedores.

Eso no lo tomó a bien el dueño de Grupo Zeg y Cajas Graf que, dado su volátil temperamento, optaría por perder la cordura a perder un peso… y materializó la máxima cerril que dice “por ver tu casa arder, que arda la mía”, según se cuenta en los corrillos de la industria de la impresión y tecnología de la información.

Lo demás son videos de dominio público.

Azteca, innovación en inclusión financiera. La buena es que Banco Azteca, al mando de Alejandro Valenzuela, fue galardonado con el Premio Platino de México en la categoría Inclusión Financiera de los Premios País a los Innovadores Financieros en las Américas 2027, organizados por Fintech Americas.

Esta distinción —entre 350 concursantes— reconoce el impacto de la democratización de los Fondos de Inversión a millones de mexicanos que previamente no tenían acceso a tales instrumentos y además hacer sencilla la entrada al Fondo de Inversión Azteca1: puede iniciarse desde el valor de una acción y no establece plazos forzosos en una cartera que integra valores gubernamentales de mediano plazo y deuda de empresas privadas con alta calidad crediticia conforme al modelo aplicado por Gabriela Hernández, directora de afiliación y captación de Banco Azteca.

El Premio Platino se entregará durante la Conferencia Fintech Americas Miami 2027 bajo la nominación de “Premio Disrupt”.

Infonavit Pachuca, pa´chueco. Y se acumulan denuncias por irregularidades de la delegación del Infonavit en el estado de Hidalgo: resulta que un funcionario de la alcaldía de Pachuca, Alejandro Ramos García, opera para la venta de terrenos a precios ridículos y obtener millonarias ganancias, en la corrupta cadena inmobiliaria en la entidad. Por supuesto, hay extorsión en los demás eslabones de trámites para los derechohabientes, incluidos los notariales, como se informó en este espacio.

Y bueno, estando Octavio Romero al frente de todo Infonavit, ¿acaso lo anterior es una sorpresa?