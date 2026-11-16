¿Desinflaciòn?

Arturo Damm Arnal. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

No hay que confundir desinflación con deflación. La primera supone menor aumento en el Índice Nacional de Precios al Consumidor. La segunda disminución. La primera supone menor pérdida en el poder adquisitivo del dinero. La segunda incrementos.

Ya vimos, en los tres anteriores Pesos y Contrapesos, que sumamos tres meses consecutivos (agosto, septiembre y octubre), de inflación cada vez mayor (malo) y creciendo cada vez más (peor). Julio: 3.12%. Agosto: 3.26%, 0.14 puntos porcentuales mayor, el 4.48%. Septiembre: 3.45%, 0.19 puntos porcentuales mayor, el 5.82%. Octubre: 3.75%, 0.30 puntos porcentuales mayor, el 8.69%. Sin embargo, leemos, en el último Anuncio de Política Monetaria del Banco de México, que “la Junta de Gobierno juzgó que el proceso desinflacionario ha continuado”. Desinflación, ¿con inflación cada vez mayor (malo) y creciendo cada vez más (peor)?

Busquemos, a ver si la encontramos, la desinflación. ¿Por dónde comenzar? Por distinguir entre la inflación anual (comparando cada mes con el mismo mes del año anterior), y la mensual (comparando con el mes anterior). La inflación considerada en el párrafo anterior es anual, y la conclusión es clara: inflación cada vez mayor (malo), y aumentando cada vez más (peor). No hubo desinflación. Cuál es el resultado si, en vez de considerar la inflación anual, consideramos la mensual. Veamos.

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Julio: 0.03%. Agosto: 0.20%, 0.17 puntos porcentuales mayor, el 566.67%. Septiembre: 0.42%, 0.22 puntos porcentuales mayor, el 110.00%. Octubre: 0.65%, 0.23 puntos porcentuales mayor, el 54.76%.

En agosto la inflación (0.20%), fue 566.67% mayor que en julio (0.03%). En septiembre (0.42%), fue 110.00% mayor que agosto (0.20%). El octubre (0.65%), fue 54.76% mayor que en septiembre (0.42%). ¿Qué tuvimos? Inflación cada vez mayor: 0.03%, 0.20%, 0.42% y 0.65% (malo), pero creciendo cada vez menos: 566.67%, 110.00% y 54.76% (bueno).

Estrictamente hablando por desinflación hay que entender inflación menor, que no aparece, ni en términos anuales, ni mensuales. En términos anuales: mayor inflación (malo), creciendo cada vez más (peor). En términos mensuales: mayor inflación (malo), creciendo cada vez menos (bueno). De cuatro comparaciones tres malas y una buena (malo).

¿Es correcto entender por desinflación, no menor inflación, sino menor crecimiento de la inflación? Recurramos al Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia Española, en el que leemos que deflación es “reducción en la tasa de inflación”, no menor crecimiento de la inflación.

La Junta de Gobierno del Banco de México, ¿considera que el menor crecimiento de la inflación mensual es desinflación? Si es así, está equivocada, y el problema es que esa equivocación puede llevar, como de hecho ya sucedió (la reducción de la TII de 6.50% a 6.25%), a malas decisiones de política monetaria que traerán como consecuencia inflación cada vez más alejada de la meta, 3%.

Para terminar, una crítica al Diccionario de la Lengua Española, en el cual leemos que desinflación es “reducción en la tasa de inflación”, y que el antónimo es “inflación”, lo cual no es cierto. El antónimo es reinflación. Reinflación o desinflación es inflación, al alza en el primer caso, a la baja en el segundo, pero inflación.