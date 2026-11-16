Policía española desintegra red paramilitar neonazi Núcleo Nacional

Héctor Badillo. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

La detención de 14 integrantes de Núcleo Nacional, la organización neonazi con aspiraciones políticas, investigados por presuntos delitos de odio, asociación ilícita y tenencia de armas, destapó la intención del grupo ultra de realizar un alzamiento armado en España.

Los investigadores detallaron que algunos miembros de la organización neonazi estuvieron en Kyiev, capital de Ucrania, y en otra ciudad cercana a la frontera con Rusia, para recibir entrenamiento en un campamento militar de las brigadas Azov ucranianas.

La intención era que quienes recibieron dicho entrenamiento en Ucrania regresaran a suelo español para formar a otros militantes de Núcleo Nacional y transmitir ese conocimiento para integrar un grupo paramilitar.

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En un comunicado a través de la Embajada de Ucrania en España, el gobierno ucraniano negó la participación de la 12.ª Brigada de Fuerzas Especiales “Azor”, de la Guardia Nacional de Ucrania, en el supuesto entrenamiento de los miembros de la organización neonazi, sin embargo la investigación sigue en curso.

Los registros de la Policía Nacional llevó a realizar un operativo simultáneo en siete provincias: Madrid, Asturias, Guadalajara, Valladolid, Pontevedra, Burgos y Alicante ante la amenaza de un alzamiento y el acceso que tenían los miembros de la organización de ultraderecha a armas de fuego y municiones.

Ante estas investigaciones, la jueza de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia Plaza Número 1 de Gijón ha decretado el cese total de la actividad del grupo neonazi Núcleo Nacional y el cierre de sus sedes en Madrid, Burgos y Valladolid. También se ha ordenado eliminar los contenidos digitales que se trasmitían a través de los perfiles de la organización en las redes sociales.

La Dirección General de la Policía ha informado que los detenidos deberán cumplir diversas medidas cautelares, entre ellas la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar el país y la obligación de comparecer semanalmente ante el juzgado.

La comunicación de esta organización altamente radicalizada se realizaba a través de grupos de WhatsApp, donde compartían simbología y slogans nazis, mensajes de odio contra las minorías y organizaban movilizaciones violentas.

Entre los miembros de Núcleo Nacional se detectaron cuentas de menores y jóvenes de entre 14 y 22 años que eran reclutados por adultos para formar parte de la estructura con una jerarquía piramidal donde se promovía el odio como el móvil para realizar acciones violentas.

Los investigadores del caso le atribuyen a la formación Núcleo Nacional 14 actos violentos y 11 “cacerías” desde que se hizo oficial su presencia pública a raíz de las movilizaciones celebradas frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz, en Madrid, durante noviembre de 2023.