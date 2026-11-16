Se suma Mier a campaña contra Córdova

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Ahora fue el líder de la bancada de Morena en el Senado, Ignacio Mier, el que se sumó a la campaña contra el ex presidente del INE Lorenzo Córdova, luego de que desde Palacio Nacional fueran calificadas de “inmorales” las liquidaciones de consejeros electorales durante su gestión al frente del hoy desmantelado organismo electoral, mientras parece haber intención en la Cámara de Diputados de no nombrar un nuevo titular para ese cargo que hoy ocupa interinamente la consejera Blanca Cruz, a la que parece haber intención de que continúe en esa responsabilidad.

El legislador poblano, paisano por cierto de la presidenta interina del INE, no sólo mencionó a Córdova sino también a Ciro Murayama, ex consejero, y a Edmundo Jacobos Molina, exsecretario ejecutivo, de haber diseñado un esquema administrativo para beneficiar a cuatro empresas proveedoras, después de que ellos han respondido que su gestión fue auditada no sólo por el Órgano de Control Interno sino por la Auditoría Superior de la Federación.

DE ESTO Y DE AQUELLO

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Para asistir a la Cumbre de la APEC, que agrupa a los países de Asia y Pacífico, la Presidenta Sheinbaum viajó la medianoche del sábado a China acompañada de los Secretarios de Relaciones Exteriores, Economía, Salud y Ciencia y Tecnología, donde presentará el Plan México a representantes empresarios de 21 países y será oradora principal ante el Consejo Asesor de Negocios. Regresará para encabezar el desfile del día 20.

Murió en un hospital de Guadalajara Miguel Ángel Félix Gallardo, quien fuera un poderoso líder que traficara a Estados Unidos, acusado del asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena en esa ciudad. Tenía 80 años y purgaba dos condenas de 37 y 40 años de prisión, en el penal de Puente Grande y de tiempo atrás, padecía distintas enfermedades.

Cómo andará el malestar en las filas de Morena que hasta una reconocida militante como la diputada Dolores Padierna, criticó compadrazgoos y amiguismos de algunos de sus compañeros por buscar posiciones de poder, “acostumbrados a utilizar a la gente en las elecciones, a engañar y a usar al Movimiento en beneficio personal, porque el partido es de todos”.

De paso, anunció que buscará la reelección por Iztapalapa porque, dijo, la capacidad política no se hereda, requiere dedicación, preparación y experiencia y no sólo llegar a asentarse a una curul, porque la Presidenta merece contar con una Cámara de Diputados a la altura de los grandes desafíos que enfrenta.

Estrangulado, ejecutan al periodista guerrerense Eduardo Flores Salado en la colonia La Sabana de Acapulco, quien era reportero de un diario local y colaborador de medios radiofónicos.