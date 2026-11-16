Terror doméstico

Javier Solórzano Casarín │ *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Essie Davis (Hobart, Australia, 1970) es una actriz que, como muchas en la industria, tiene una trayectoria sensacional, pero que no ha logrado el reconocimiento que se merece. Es una intérprete de teatro, de cine y de televisión con un don singular para sumergirse en la piel de sus personajes.

Su innegable talento se puede apreciar en The Babadook (2014) de la directora Jennifer Kent. La sublime y compleja transformación que logra en el papel de Amelia Vanek nos bosqueja rigurosamente la fragilidad humana y nuestra capacidad por convertirnos en seres destructivos e irracionales.

La cantera de talentosas mujeres que se ha originado en Australia habla por sí sola. Cineastas como Jane Campion (El piano), Gillian Armstrong (My Brilliant Career), Rachel Perkins (Radiantes) y Jocelyn Moorhouse (La prueba) han marcado tendencias en películas tanto del mainstream como independientes.

TE RECOMENDAMOS: EL ESPEJO China y el partido político del gobierno

Jennifer Kent forma parte de este espléndido repertorio. The Babadook la situó en el mapa y su singular visión del terror como un conducto para retratar los suplicios de la vida familiar y, particularmente, de las mujeres, hizo que la notara ni más ni menos que Guillermo del Toro, quien la invitó a dirigir una de las historias de su perturbadora antología, El gabinete de las curiosidades (2022).

En la película The Babadook, una madre soltera (Davis) debe lidiar con la dureza, raramente vista en el cine, de tener que criar y educar a su hijo Samuel (Noah Wiseman, formidable). Después del trágico fallecimiento de su esposo, Amelia es la proveedora y la figura que le otorga cariño y compañía a su hijo, un niño con problemas sociales y un comportamiento inestable. Esto provoca que se desaten conflictos constantemente.

La situación empeora cuando Samuel encuentra un misterioso cuento infantil titulado The Babadook. Al leer el libro, el niño se convence de que una sombra o monstruo llamado Babadook los acecha. La presencia de esta entidad comienza a detonar alucinaciones, paranoia y un profundo detrimento mental en Amelia.

El filme es escalofriante, en gran medida por el trabajo actoral de Davis, pero lo que hace que trascienda en nuestra imaginación es cómo Kent, a través del terror, abre la puerta para conversar sobre temas cruciales como la crianza de los hijos, la soledad de una madre, hecho tan común en nuestra actualidad, además de ahondar en la mirada que juzga de aquellos que se encuentran afuera de una crisis familiar. Toca también vertientes como el abuso, la violencia doméstica y el deterioro psicológico de cualquier individuo bajo demasiado estrés.

La presencia del Babadook por medio del diseño sonoro y el lenguaje visual es inquietante. Kent entiende que más es menos y que en la atmósfera del terror la sugestión es mucho más aterradora que la simpleza del gore.

La realizadora Essie Davis nos devela magistralmente a una mujer que se dirige de frente a un total colapso emocional, sin nunca dejar de expresar la humanidad que por debajo está latente.

El filme está disponible en Cinépolis.