Vivir en las guerras híbridas

Emilio Vizarretea. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Mientras el mundo globalizado está inmerso en guerras híbridas complejas, sustituto de guerras convencionales, en México seguimos la tragicomedia frívola y delictiva de la clase política, transformada en sepulturera de la democracia y sus instituciones, expuesto en el vendaval del INE, su secuela partidaria, corruptora e impune.

La idea de una guerra híbrida generalizada ha encontrado límites visibles en la guerra de Rusia contra Ucrania (el control por las tierras raras y el surtidor agropecuario); el conflicto entre Israel y los grupos terroristas a su alrededor; el antagonismo entre EU e Irán (el control del petróleo y la nueva gestión neoimperial de la energía) y, sobre todo, el antagonismo entre las potencias (EU, China, Rusia y la Unión Europea) por los mercados, las infraestructuras críticas del ciberespacio y el espacio mismo, con sus impactos en el orden mundial,

Demasiados hechos, datos y fenómenos se conjugan en estos frentes de batalla con elementos ideológicos justificadores, con múltiples cortinas de humo para encubrir la guerra híbrida no convencional, ni abierta, no destructiva del adversario, sino con la complejidad de diversos elementos entretejidos y empleados conforme la oportunidad de generar daño y causar una derrota, por el avance tecnológico y el control de los recursos estratégicos.

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Una posible reunión de los liderazgos en la APEC, en China, podría destrabar los conflictos actuales.

La guerra híbrida ha tocado partes sensibles en las infraestructuras críticas y de telecomunicaciones en EU. Las agencias de inteligencia y de seguridad han tardado en reconstruir la situación que explique lo ocurrido. La IA no ha encontrado respuesta inmediata y estratégica. Dos eventos han expuesto la situación. El colapso de las comunicaciones primero y, enseguida, el cierre del espacio aéreo de EU. Dos crisis simultáneas.

El 12 de noviembre se colapsaron los servicios vitales de Microsoft 365, que afectó comunicaciones en negocios y el gobierno de EU. Microsoft señaló un error en la actualización de capacidad de la red, tratando de encubrir esta disrupcion, cercana a un ataque cibernético.

El 13 de noviembre, la Administración Federal de Aviación (FAA) emitió la orden de detención total y nacional de todos los vuelos salientes en EU. Dejó en tierra más de 11 mil vuelos, quedaron varados cientos de miles de pasajeros. Sean Duffy, secretario de Transporte estadounidense, admitió que se cortaron simultáneamente las comunicaciones de telecomunicaciones entre 22 centros de control de tráfico aéreo regionales.

Hubo una resiliencia lenta para recuperar el tráfico aéreo y los servidores de Microsoft, se cuestiona si fue una advertencia de los hackers ante un futuro ataque total a las infraestructuras de EU. Confirmar un ataque cibernético exitoso podría llevar al pánico público, el asalto a los bancos y una caída libre de los mercados de valores. Es el temor de inteligencia, seguridad y justicia en EU.

Esta guerra híbrida, guardando las dimensiones, podría mostrar el actual conflicto, que vive desde el INE, la clase política mexicana, sin saber salir ante una galopante corrupción y la tapadera de impunidad.