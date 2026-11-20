Carlos Urdiales. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

El daño que el expediente “ay Alfredo, cómo eres” de la depuesta consejera electoral Guadalupe Taddei a la fe pública nacional es mayúsculo. Pero pasará. Su reemplazo será decidido por la mayoría política del Congreso en enero, febrero o después de las elecciones del próximo año. Da igual.

Morena y la 4T desde el poder controlan los daños. Sus jilgueros afirman que a Taddei la pusieron cuando Lorenzo Córdova presidía el INE. Y que la asquerosa corrupción tantas veces abolida por AMLO es en realidad fruto presente del pasado neoliberal prianista.

Van para ocho años en el poder y ninguna responsabilidad asumen, sólo los méritos de la economía humanista y de mercado que no cambia en lo sustantivo. Sin Taddei les queda la mayoría de las y los 10 consejeros que habrán de gestionar las elecciones. Si la riegan o contradicen al poder, está el Tribunal del acordeón para imponer la superior visión del movimiento.

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Cuatro extitulares del INE pensaron que era su deber salir a vendernos el maniqueo concepto de la imparcialidad ideológica como prenda obligada para evitar a otra presunta ladrona presidiendo la operación de la democracia mexicana.

Los y las 10 de ahora no asumen que mientras a Taddei la transformación le hacía justicia, tuvieron los arrestos para denunciar irregularidades con aroma a abusos. En corto se quejaban, en el pleno callaban. Con silencio y cálculo convalidaron a la tóxica. Ahora quieren ser garantes de rigor y pericia.

Los 4 anteriores padecieron auditorías profesionales, Córdova en tiempos de cólera y nada le fincaron. El órgano de control interno al parecer funcionaba mejor antes.

Y la corte propagandística habla de auditar -otra vez- los últimos 20 años. Sólo falta que pidan también hablar de Genaro Luna. Porque del presunto fraude de 1988 a cargo del neolopezobradorista Manuel Bartlett, entonces titular de Gobernación, ni pío dicen. Cosas de la narrativa y el vodevil digital de nuestros tiempos.

Total; a Taddei la pusimos todos, la caída del sistema es un mito que junto con el ingeniero Cárdenas debe dormir el sueño de los justos y el INE con 10 alcanza para todo.

Si después de la avanzada elección que aún no inicia campañas, la consulta para decirle sí a la Presidenta y antes del segundo acordeonazo judicial hay humor y rentabilidad, se remodelará al INE, todo, desde sus cimientos constitucionales para hacerlo más barato. Funcional ya es.

El poder aun cuando emana del pueblo requiere contrapesos institucionales. Hoy la 4T blande su legitimidad electoral para deshacer y a veces construir. Igual hacía el PRI con la Revolución y su aplanadora de votos, el carro completo. El pueblo como argumento superior y como faro populista.

El péndulo ideológico, la ausencia de costo político gracias a la desmemoria colectiva y la desinformación de ayer como la híperconexión de hoy, la pagamos todos. El INE como escenografía de una no tan nueva puesta teatral es sólo un saldo más.