Por haber abandonado el PAN la mesa de diálogo para llegar a un acuerdo en la Cámara de Diputados y acudir al Tribunal del Poder Judicial para que ordenara emitir la convocatoria para la designación de la nueva presidenta del INE, ante el riesgo de que la mayoría de Morena y sus aliados la impusiera, obligarán ahora a que ese proceso se resuelva de esa manera, advirtió Ricardo Monreal, líder de la bancada guinda, al asegurar que eso era precisamente lo que se pretendía, “llegar a un acuerdo político, no de la mayoría, como yo no quería”.

El legislador zacatecano calificó de “protagonismo político fugaz” la actitud del blanquiazul por abandonar la negociación política para llegar a un acuerdo y presentar un juicio de Protección de Derechos Político-Electorales, exigir la emisión inmediata de la convocatoria y judicializar el caso, lo que, dijo, “exhibe a los legisladores como incapaces de alcanzar acuerdos sobre una decisión que corresponde a la Cámara de Diputados”.

DE ESTO Y DE AQUELLO …

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Definiciones naranjas

En su último día en China, la Presidenta Sheinbaum declaró que su participación en la Cumbre de la APEC fue exitosa y productiva para México, en la que sostuvo reuniones bilaterales con el anfitrión, Xi Jinping, Donald Trump y mandatarios de otros países, y descartar que, “por el momento”, no tiene pensado llegar a acuerdo de libre comercio con el país sede y rechazar que esa relación afecte la que se tiene con EU.

Aseguró que la integración económica de México y Estados Unidos es muy grande y la que establecerá con China será de una mayor cooperación en distintos temas, desde la investigación científica hasta el turismo y que hoy presidirá desde la tribuna instalada bajo el balcón central de Palacio Nacional el tradicional desfile deportivo.

Sin tener “otros datos”, como lo reconoció, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, salió ayer con que han “detectado” a dueños de líneas de autobuses que van detrás de algunas caravanas de migrantes desde Chiapas a la frontera con EU.

Como cada mes que se avecina la fecha del caso Ayotzinapa, hay noticias sobre ese caso y ahora fue la condena de 60 años de prisión al exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y 25 al exdirector de la Policía Municipal, Felipe Flores, por asesinato de jugadores del equipo de futbol Los Avispones.

En Madrid, por segunda ocasión, la anterior fue en Barcelona, fue detenido Juan Manuel Muñoz, El Mono Muñoz, empresario gasolinero, con relación al reclamo de EU, acusado de fraude en transferencias, lavado de dinero y contrabando de productos petroleros, pero se negó a ser trasladado a ese país.