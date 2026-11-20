Laura Garza*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Esta semana un motociclista falleció tras caer en un bache y estrellarse con un poste en el Eje 3 Sur Morelos, en la delegación Venustiano Carranza de la Ciudad de México.

El video del hecho circuló por redes sociales. Tomado desde dos ángulos de cámaras instaladas en la calle, muestra cómo la moto con dos personas a bordo cae en el bache a cierta velocidad.

El conductor pierde el control al menos unos metros adelante estrellándose en un poste de madera. El que venía atrás salió expulsado hacia la banqueta.

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El segundo, que ahora sabemos es hijo del primero e iba a la secundaria se para de inmediato para auxiliar a su padre, que fue quien recibió el mayor golpe y terminó tirado en el suelo, justo en la orilla de la banqueta, al lado del poste.

En el lugar del impacto, un joven que iba caminando, y pudo ver y escuchar la fuerza del impacto, no hizo nada por detenerse.

¿Qué es un bache? / Laura Garza / Enfoque manual ı Foto: Especial

Mientras avanzaba giró la cabeza para cerciorarse de terminar de ver el final del accidente de dos desconocidos y continuó su andar hasta desaparecer de la toma de la cámara.

El hombre que manejaba la motocicleta, el padre que llevaba a su hijo a la escuela perdió la vida y su hijo está gravemente herido.

Un bache, ¿qué es un bache? Si tan solo es una deficiencia de la calidad de la mezcla asfáltica, o podríamos decir que es el resultado del desgaste cotidiano, o si gusta una imperfección que la tiene cualquier calle en un pueblo, estado o ciudad, o bien una negligencia de la autoridad en cuestión.

La autoridad tuvo el compromiso de reparar los baches. Usted y yo sabemos que “el desgaste” ha sido muchísimo en estos últimos años. Se deberían supervisar y reparar las calles por la seguridad de sus ciudadanos, porque los accidentes pueden ser mortales, como éste.

El accidente ocurrió el jueves 18 y todavía al día siguiente, el bache lucía lleno de basura, como una especie pronta de la ocurrencia del mexicano para alertar del peligro.

Según vecinos lleva más de un año ese bache, socavón y hoyo, como quiera nombrarle.

Un pedazo de asfalto que lo circulan millones de transeúntes, vuelve a quedar al descubierto que nadie lo ve, como a la seguridad de los ciudadanos que se arriesgan a diario por no caer en uno.

QEPD el Señor Roger