Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Al mismo tiempo que el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla, reconoció la colaboración del gobierno de Estados Unidos en labores de inteligencia para localizar y capturar a Fausto Isidro Meza, El Chapo Isidro; el titular de la DEA, Terry Cole, reiteró que esa agencia y la Homeland Security Task Force, seguirán exhibiendo a funcionarios corruptos que conspiran con organizaciones terroristas extranjeras, como los declarara el presidente Donald Trump.

Simultáneamente, ante las versiones de una posible renuncia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, por la ausencia del personal de esa dependencia en el operativo militar y naval del viernes pasado en Guasave, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó en la mañanera tener previsto cambios en su gabinete.

DE ESTO Y DE AQUELLO …

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Y fue precisamente García Harfuch el que anunció en la conferencia en Palacio Nacional que, después de lo ocurrido en Guasave la noche del viernes pasado, en el que varios militares y sicarios resultaron muertos en el enfrentamiento terrestre y aéreo del Ejército y la Armada contra el grupo criminal de Fausto Isidro, El Chapo Isidro, acudirá hoy a Culiacán para evaluar la situación, entregar patrullas y reunirse con mandos federales desplegados en esa entidad.

Al día siguiente de la violencia generada por la acción militar en el municipio en el que fuera la guarida del capo sinaloense, el titular de la SSPC reconoció la actuación de las Fuerzas Especiales del Ejército y la Guardia Nacional, por su valor y profesionalismo en la operación que sorprendió al líder del Cártel de los Beltrán Leyva y logró su arresto junto con dos de sus elementos.

La fiscal general, Ernestina Godoy, confirmó ayer que se tienen ubicados 40 domicilios de exfuncionarios y personal del INE por corrupción, y reiteró que los videos de Guadalupe Taddei no son prueba suficiente, por lo que tienen que ser analizados por peritos para ser tomados en cuenta en las acusaciones que pesan contra ella, ya que la dependencia a su cargo va a detener a alguna persona con orden de aprehensión que, en su caso, no tiene.

También comentó que no ha recibido la conclusión de las investigaciones de la Auditoria Superior sobre la triangulación de recursos en los gobiernos de Nuevo León y Sinaloa por lo que aún no determina si la dependencia a su cargo va a actuar.

El exalcalde morenista de Cuautla, Rodrigo Arredondo López, presentó su renuncia como director del Colegio de Educación Profesional Técnica de Morelos, tras la difusión de videos de la fiesta de su hija realizada en un suntuoso hotel en Yucatán.