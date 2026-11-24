Arturo Damm Arnal. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

En el anterior Pesos y Contrapesos analicé, para septiembre, los indicadores del sector servicios (ingresos totales, personal ocupado, gastos y remuneraciones totales), y de 16 comparaciones (8 con el mes anterior y 8 con el año anterior), 7, el 43.75%, tuvieron buenos resultados, y 9, el 56.25%, malos.

Toca el turno a los indicadores de empresas comerciales (ingresos totales, personal ocupado y remuneraciones medias), tanto mayoristas (venden a otros comerciantes, no al consumidor final), como minoristas (venden al consumidor final, no a otros comerciantes), habiendo opciones mixtas (venden a otros comerciantes y también al consumidor final).

Comienzo con los comercios mayoristas. En septiembre, en términos mensuales, los ingresos totales por la venta de productos crecieron 2.5%. Un mes antes crecieron menos, 0.7%. Un año antes también, 1.1%. Mejores resultados en ambas comparaciones. En términos anuales crecieron 8.2%. Un mes antes crecieron 6.7%. Un año antes decrecieron 0.5%. Mejores resultados en ambas comparaciones.

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En septiembre, en términos mensuales, el personal ocupado decreció 0.4%. Un mes antes creció 0.3%. Un año antes creció 0.1%. Peores resultados en ambas comparaciones. En términos anuales decreció 0.8%. Un mes antes decreció menos, 0.2%. Un año antes creció 1.2%. Peores resultados en ambas comparaciones.

En septiembre, en términos mensuales, las remuneraciones medias crecieron 1.1%. Un mes antes decrecieron 1.0%. Un año antes decrecieron 1.3%. Mejores resultados en ambas comparaciones. En términos anuales crecieron 3.4%. Un mes antes crecieron 1.0%. Un año decrecieron 0.7%. Mejores resultados en ambas comparaciones.

De 12 comparaciones (6 con el mes anterior y 6 con el año anterior), 8, el 66.66%, tuvieron buenos resultados, y 4, el 33.34%, malos. Más buenos que malos. Bueno.

Termino con los comercios minoristas. En septiembre, en términos mensuales, los ingresos totales por la venta de productos decrecieron 0.3%. Un mes antes crecieron 1.2%. Un año antes, 0.2%. Peores resultados en ambas comparaciones. En términos anuales crecieron 2.6%. Un mes antes, 3.1%. Un año antes, 2.3%. Mejores resultados que un año antes y peores que un mes antes.

En septiembre, en términos mensuales, el personal ocupado decreció 0.3%. Un mes antes creció 0.3%. Un año antes creció 0.4%. Peores resultados en ambas comparaciones. En términos anuales creció 0.1%. Un mes antes, 0.8%. Un año antes, 1.1%. Peores resultados en ambas comparaciones.

En septiembre, en términos mensuales, las remuneraciones medias crecieron 0.9%. Un mes antes decrecieron 0.8%. Un año antes, 0.5%. Mejores resultados en ambas comparaciones. En términos anuales crecieron 6.7%. Un mes antes, 5.2%. Un año antes, 4.2%. Mejores resultados en ambas comparaciones.

De 12 comparaciones (6 con el mes anterior y 6 con el año anterior), 5, el 41.67%, tuvieron buenos resultados, y 7, el 58.33%, malos. Más malos que buenos, Malo.

Llama la atención que, en lo relacionado con el personal ocupado (empleo), tanto en los comercios mayoristas como en los minoristas, los resultados de todas las comparaciones (con el mes anterior y con el año anterior), fueron peores, mientras que los relacionados con remuneraciones medias fueron, en todos los casos, mejores.

Continuará.