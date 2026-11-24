Mauricio Flores. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Las empresas de impresión a las que les han congelado cuentas bancarias por el hecho de haber trabajado de manera regular y comprobable para el Instituto Nacional Electoral (INE) y Talleres Gráficos de México (TGM) están en riesgo, junto con miles de trabajadores directos e indirectos que podrían llegar al 24 de diciembre y empezar 2027 sin un empleo: la orden para que sus flujos sean paralizados sin que medie el debido proceso impacta a empresas serias aunque no hayan tenido que ver nada en el comprobadamente corrupto periodo de Guadalupe Taddei Zavala.

Como aquí se informó, la Cámara Nacional de Artes Gráficas (Canagraf), que encabeza Óscar Carnavalli, alertó sobre el riesgo que atraviesan los impresores que realizaron cualquier tipo de trabajos para el INE y para Talleres Gráficos de México, pues al aplicárseles tabla rasa sin distinción alguna, firmas formales –como Gráficos Corona– a las que se les suspenda el acceso a sus cuentas bancarias quedan en la indefensión total. Ya previamente, el presidente de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin), Alejandro Malagón, hizo notorio ese riesgo para una importante cadena de valor agregado nacional.

Llueve sobre mojado para una industria que está pasando momentos demasiado complicados por el encarecimiento de la tecnología, de los insumos, la escasez de talento y encarecimiento del trabajo, amén de los problemas de pago del sector público y la suplantación de publicidad en material físico por publicidad digital.

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Las indagatorias a tabla rasa fueron ordenadas para extender los señalamientos de corrupción más allá del periodo de Taddei Zavala e involucrar a los expresidentes del INE, así como de las administraciones anteriores de Manuel Chávez y Maribel Aguilar en TGM que subcontrataba servicios solicitados por el instituto electoral.

Independientemente de que haya habido o no “contratos chuecos”, la mera presunción de ellos ha sido suficiente para poner en jaque a empresarios y empresarias honestos y serios cuyas fábricas y trabajadores existen y es comprobable el cumplimiento de los trabajos encargados.

Mientras al contratista favorito de Taddei, José Alfredo Hernández Casillas, se le buscan pruebas de sus delitos, a empresas serias se les ha cortado el flujo requerido para su operación sin que medie acusación formal en su contra. El jefe de Grupo Zeg y Cajas Graf no contaba con planta productiva y los contratos los procesaba en su suntuosa y de mal gusto residencia del Pedregal para después subcontratar “cuijes” a precios castigados, el sector de artes gráficas vive los arranques propios de un Ebenezer Scrooge que “no busca a quién se la hizo sino a quién se la pague”.

Una Navidad amarga donde los justos pagan por pecadores, y con creces.

El abarrote nuestro de todos los días, en peligro. Aquí, como en el mundo, uno de los grandes motores económicos es el comercio mayorista de abarrotes. En México es una industria que mueve más de 300 mil millones de pesos anuales y resulta indispensable para el abastecimiento de una gran parte de las familias mexicanas, sobre todo, las más vulnerables.

La Asociación Nacional de Abarroteros Mayoristas (ANAM), bajo la dirección general de Iñaki Elías Caparros, agrupa a más de 120 empresas con presencia en los 32 estados del país, destacando Almacenes Ibarra, Mayco, Dapsa, Comercial Treviño, Gran Bodega y Dipepsa, compañías que forman parte de una extensa red de distribución nacional.

Su fortaleza es muy relevante pues genera aproximadamente 1,800,000 empleos (entre directos e indirectos), cuenta con cerca de 700 mil puntos de venta, participa en la distribución de cerca del 50% de los abarrotes y abastece a miles de pequeños comercios que sostienen la economía de numerosas comunidades y barrios.

Parece que generan mucho dinero…, pero los abarroteros tienen márgenes de utilidad que oscilan entre 1% y 1.5%, por lo que cualquier incremento fiscal u operativo puede comprometer su competitividad, como son los cambios en la deducibilidad del Impuesto Sobre la Renta que recién aprobó la mayoría de diputados oficialistas.

Por ello, la ANAM expresa su preocupación por los posibles efectos de tales reformas sobre costos de operación, inversión, empleos, distribución de productos básicos e impacto inflacionario que afectará a los más pobres.

Hycsa en Ecuador. La nueva es que Grupo Hycsa, que encabeza Ramón Casanova, suma a Ecuador a su mapa de negocios. La firma mexicana recibió la notificación oficial de aceptación de su oferta por 162.9 millones de dólares para diseño, construcción y mantenimiento del tramo Bellavista, Zumba y La Balsa, parte del Eje Vial No. 4.

El proyecto, impulsado por el Ministerio de Infraestructura y Transporte ecuatoriano, busca mejorar la conectividad del sur del país y fortalecer el intercambio comercial con Perú.

Para la compañía, con casi 30 años de trayectoria, la adjudicación amplía una presencia internacional que incluye Panamá, Paraguay, Bolivia, Colombia y El Salvador. Ecuador se convierte así en el sexto mercado latinoamericano donde tiene desempeño.

Crece dependencia alimentaria. El más reciente informe del Grupo Consultor de Mercados Agrícola que encabeza Juan Carlos Anaya no dejó lugar a dudas de la caída productiva propiciada por las políticas al campo del régimen: México requiere importar 58% de los granos básicos y oleaginosas que las personas aquí consumimos, cuyo volumen subió 5.2% entre enero-octubre de este año respecto a 2025, con un valor que se elevó 9.5% para sumar 13,523.4 millones de dólares.

Maíz, trigo, pasta de soya, soya en grano son los granos cuya dependencia del exterior es más que notable. Ya le daré detalles.