El viernes pasado, fuerzas especiales del Ejército y la Guardia Nacional detuvieron en Guasave a Fausto Isidro Meza Flores, El Chapo Isidro, exbrazo derecho de los Beltrán Leyva y jefe del Cártel de Guasave. Era uno de los 10 más buscados del FBI desde el año pasado, y Washington ofrecía cinco millones de dólares por él. El logro merece reconocimiento, pero también destapa varias aristas que deben tomarse en cuenta rumbo a la revisión del T-MEC y las elecciones de 2027.

La primera: no hay coincidencias. La detención ocurrió apenas un par de días después del encuentro de Sheinbaum con Trump en China. Trump había vuelto a amenazar con aranceles si México no frena las caravanas de migrantes, y poco después de la reunión presumió: “Los cárteles manejan México, se lo dije”. Sheinbaum sostiene que las caravanas no llegan a la frontera, pero sabe que la forma más rápida de quitarse presión es colaborar con EU y darle un triunfo a Trump.

La segunda es la conveniencia política para Trump. Presumir que la presión sobre el vecino del sur llevó a capturar a uno de los 10 más buscados le ayuda a contrarrestar el golpe de las elecciones intermedias, donde los demócratas arrasaron en el Congreso y en varias gubernaturas. Con su popularidad a la baja por el conflicto con Irán y el costo de los aranceles, una victoria contra el crimen organizado, y a costa de México, le da credibilidad ante su base.

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La tercera es si no se trata también de una cortina de humo. La captura llega cuando el caso Taddei acumula 15 carpetas de investigación en la FGR, y la misma fiscal Ernestina Godoy admite que aún no busca a Guadalupe Taddei. Godoy descartó, además, entregar pronto a El Chapo Isidro: será juzgado en el país.

Ahí está el problema. Según la propia Sedena, El Chapo Isidro ya fue detenido cuatro veces entre 2011 y 2015, y las cuatro quedó libre. ¿Qué garantiza que el sistema que lo soltó cuatro veces ahora sí lo retenga? La pregunta incomoda más con un Poder Judicial recién elegido en las urnas, cuya independencia nadie en Washington da por sentada.

Desde 2025 México ha enviado a más de 90 capos a Estados Unidos, casi siempre por la vía rápida y sin extradición formal. Retener a El Chapo Isidro rompe ese patrón. Puede leerse como afirmación de soberanía o como ficha de negociación: un trofeo que se entrega cuando convenga, quizá a cambio de algo en la revisión del T-MEC o en los aranceles al acero.

García Harfuch reconoció que el grupo “no está desarticulado”. Culiacán lo enseñó tras la entrega de El Mayo Zambada: descabezar un cártel no lo destruye, lo fragmenta y desata guerras de sucesión. Si Guasave y Ahome se convierten en el nuevo Culiacán, será difícil sostener que la captura fue un triunfo.

Con un Trump debilitado en casa y Stephen Miller en la jefatura de gabinete, la tentación de exigir más, o de actuar por cuenta propia, sigue ahí. El Chapo Isidro le da a Sheinbaum un activo, pero sólo le servirá si México demuestra que sabe juzgarlo. El Gobierno no debe confiarse: esta vez no puede haber quinta mala.