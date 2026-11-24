Ubaldo Díaz*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

El senador campechano Alejandro Moreno, dice que México no merece un árbitro arrodillado frente al poder ni una fachada democrática que sirva para legitimar lo que el exPresidente Ernesto Zedillo ha calificado como una “autocracia electoral”.

Luego se ratificar que la descomposición del árbitro electoral lleva el sello de Morena, advirtió que recuperar la independencia del órgano electoral es un imperativo nacional y urgente para rescatar el Estado de derecho y garantizar que el rumbo de la nación lo decida única y exclusivamente la voluntad libre de la ciudadanía.

El dirigente nacional del PRI subrayó que, frente a la putrefacción institucional, la ruta clara e inaplazable es una profunda refundación del órgano electoral.

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Es urgente sacudirse la injerencia facciosa, blindar la autonomía técnica de sus decisiones y reinstaurar los principios fundamentales de certeza, legalidad, imparcialidad y objetividad bajo los cuales fue concebido originalmente.

Dijo que hoy tenemos una institución gravemente descompuesta, atrapada en una crisis de confianza y credibilidad producto del escándalo de corrupción protagonizado por su expresidenta, Guadalupe Taddei, su entorno familiar y un grupo de funcionarios del INE que, al mismo tiempo, fungían como contratistas de la institución.

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En enero vence el registro para hacer alianzas al partido naranja que se ha convertido en el gran bloque opositor con el PRI y PAN para derrotar a Morena en el 2027.

Desde luego que no hay duda que su dueño Dante Delgado no doblará las manos porque sirven con mayor interés a Morena como verdaderos esquiroles.

Es decir, engañar a la ciudadanía que son oposición, pero por abajo del agua apoyar a los morenos y quitar votos al PRI y PAN.

La tarea del partido naranja es precisamente gritar a los cuatro vientos que son la alternativa para los mexicanos, quieren confundir que son la opción cuando todo mundo sabe que son vendidos al partido oficial a cambio de impunidad para sus gobiernos.

Por ejemplo, en Nuevo León, Samuel García está acusado por la Auditoría Superior de la federación que dirige Aureliano Hernández por presuntamente triangular siete mil 200 millones a empresas, despachos relacionados con su firma.

La presión a Movimiento Ciudadano fue la denuncia del vicecoordinador de la bancada de mayoría, Alfonso Ramírez Cuéllar para llevar a juicio político al gobernador Samuel García para que responda sobre esos millonarios desvíos.

Dicen los que saben que Dante Delgado se reunió con la cúpula de Morena que dirige Ariadna Montiel para que le asegurara que no amarrarían ninguna alianza con el PRI y PAN. Que necesitaba esa garantía para evitar llevar a juicio a Samuel y cerrar filas de contar con ellos para las elecciones del 2027

+++ Nos comentan que ante la escalada en delitos, robos y balaceras en el municipio de San Andrés Cholula, familias enteras salieron a las calles para exigir seguridad, en sus casas, en sus escuelas, en sus trabajos. Ese municipio gobernador por Guadalupe “Lupita” Cuautle Torres, del PAN, se convirtió en la zona de tolerancia del delito y la violencia.

Por ello “Lupita” Cuautle debe ponerse a trabajar en la seguridad y tranquilidad de los habitantes, demandan familias sanandreseñas.

Al grito de “No más robos, no más robos, estamos cansados de tanta inseguridad” las y los sanandreseños exigieron al ayuntamiento justicia y tranquilidad para quienes ahí habitan, ya que expresaron que durante el gobierno de la panista Guadalupe Cuautle, la delincuencia, las extorsiones a negocios y las balaceras entre grupos del crimen organizado son la constante. Durante el recorrido por las calles de San Andrés Cholula, madres y padres de familia, jóvenes y niños expresaron el miedo con el que viven con los gobiernos del PAN, pues no priorizan la seguridad, la protección y el combate a la delincuencia.

ubaldodiazmartin@hotmail.com

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