Francisco Reséndiz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Fausto Isidro Meza Flores cayó en manos de Murciélagos y Lobos. Lo agarraron el Día de la Revolución. Después de casi 30 años de carrera delictiva, hoy está en prisión con una historia criminal marcada por la traición, el oportunismo y una violencia inmisericorde que durante años padecieron comunidades enteras de Sinaloa, Sonora y Baja California.

Detrás de la captura del sanguinario “Chapo Isidro” hay una historia de colaboración entre México y Estados Unidos que vale la pena revisar por sus implicaciones políticas, particularmente frente a las pretensiones del presidente Donald Trump de involucrar directamente a sus fuerzas armadas en el combate al narco en territorio mexicano.

“El Chapo Isidro” tiene 44 años y mide poco más de 1.60 metros. Inició su carrera criminal siendo un adolescente, bajo el cobijo de Amado Carrillo Fuentes. Tras la muerte del “Señor de los Cielos” se puso al servicio de los hermanos Beltrán Leyva, particularmente de Alfredo, “El Mochomo”, de quien se convertiría en uno de sus hombres de mayor confianza.

Era de los que resolvían a sangre y fuego los encargos del jefe. En sus años de apogeo, los Beltrán Leyva fueron aliados de Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada en la guerra que libraban contra Los Zetas y el Cártel del Golfo.

Con la captura de “El Mochomo”, en 2008, los Beltrán Leyva rompieron con el Cártel de Sinaloa y se aliaron con sus antiguos enemigos: Los Zetas. En medio de los vaivenes de las alianzas criminales y tras la desarticulación de la organización de sus antiguos protectores, “El Chapo Isidro” construyó sobre sus ruinas el llamado Cártel de Guasave.

Las autoridades estadounidenses ubican sus operaciones criminales al menos desde 2005. Durante dos décadas estuvo bajo la lupa de sus agencias de seguridad y, conforme fueron cayendo los grandes capos del narcotráfico mexicano, Meza Flores adquirió relevancia hasta convertirse en uno de los diez fugitivos más buscados por el FBI.

Durante tres meses, las instituciones mexicanas y estadounidenses trabajaron juntas para dar con él. Hubo intercambio de información y el empleo de tecnología de inteligencia estadounidense a petición de las propias autoridades mexicanas.

Una reconstrucción publicada por The New York Times da cuenta de la colaboración que hubo entre ambos países, incluida la participación de una estructura de inteligencia del Comando Norte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. La conducción de la operación quedó en manos de los militares mexicanos.

Fueron las fuerzas especiales del Ejército y de la Guardia Nacional —Murciélagos y Lobos— las que capturaron a Meza Flores en Guasave, en el corazón de su bastión criminal. El costo fue alto: cuatro militares mexicanos perdieron la vida y la reacción de la organización criminal desató una jornada de violencia en Sinaloa.

El secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, confirmó la colaboración estadounidense y precisó que el apoyo aéreo había sido solicitado por las autoridades mexicanas, con autorización del Consejo de Seguridad Nacional y dentro del marco jurídico de nuestro país. Es aquí donde hay que detenernos.

Mientras en Washington se discute la posibilidad de utilizar el poderío militar estadounidense contra los cárteles mexicanos, lo ocurrido en Sinaloa demuestra que es posible aprovechar las capacidades tecnológicas y de inteligencia de Estados Unidos sin que sus soldados tengan que intervenir en territorio nacional.

Y hay otro ingrediente que no es menor: la confianza. Durante décadas, uno de los grandes problemas de la relación bilateral en materia de seguridad ha sido precisamente la desconfianza entre sus instituciones. Los estadounidenses han recelado de entregar información a las autoridades mexicanas por temor a que termine en manos de los criminales; en México han pesado los excesos de agentes extranjeros y la opacidad con la que algunas de sus agencias han operado en nuestro territorio.

De ahí la importancia de la interlocución que han construido los integrantes del gabinete de seguridad nacional mexicano con los mandos de las agencias de inteligencia estadounidenses.

La presidenta Claudia Sheinbaum tiene ahora un argumento de peso frente a las presiones de Donald Trump:

Su decisión de aceptar la colaboración estadounidense, incluso en terrenos tan sensibles como la inteligencia militar, pero mantener en manos mexicanas el ejercicio de la fuerza pública, tiene en la captura de “El Chapo Isidro” un resultado concreto.

Ahora habrá que ver qué ocurre en Sinaloa. La caída de Meza Flores no significa que hayan sido desmanteladas sus estructuras criminales y financieras ni sus redes de complicidad política, policial y empresarial.

Esa será la otra gran batalla. Mientras en Washington el éxito de la operación se mide por la captura de uno de los diez fugitivos más buscados por el FBI, aquí tendremos que medirlo también por la tranquilidad que recuperen los sinaloenses en sus calles.

RADAR

TADDEI. RADAR

TADDEI. Nos hacen ver que se complica el panorama para Guadalupe Taddei. Ayer, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, reveló que hay 15 carpetas de investigación abiertas por presuntas irregularidades en las contrataciones del INE y que la Fiscalía tiene ubicados alrededor de 40 domicilios donde podría realizar diligencias ministeriales. Aclaró que no hay órdenes de aprehensión, pero dejó una frase: “no los estamos buscando todavía”.

¿Y qué ha hecho Taddei para esclarecer las irregularidades denunciadas durante su gestión? ¿Y los consejeros electorales?

Sí, resulta inadmisible que el organismo encargado de vigilar la legalidad de las elecciones en México tenga bajo sospecha el manejo de sus propios recursos públicos y que sus autoridades no hayan ofrecido explicaciones suficientes. La autonomía del INE no lo exime de rendir cuentas… y habrá que dimensionar el daño que la gestión de Guadalupe Taddei ha causado a la credibilidad del Instituto y a la democracia del país.